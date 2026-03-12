Лидеры ЕС молчаливо одобряют беззакония властей Молдавии, заявила Влах

КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Рост недоверия жителей Молдавии к ЕС вызван в том числе тем, что европейские лидеры молчаливо одобряют беззакония, которые совершает молдавская власть, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
Политик отметила тяжелую ситуацию, которая наблюдается во многих важных сферах деятельности, напрямую связанных с процессом европейской интеграции - начиная с правосудия и экономики и заканчивая функционированием демократических институтов и основополагающими правами человека.
"Конечно, удобнее все списывать на гибридные атаки и чужую пропаганду, но факт остается фактом: все эти беззакония в Молдове творит ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) - самая аутентично проевропейская власть из всех возможных. И рост недоверия к ЕС – это в том числе последствия молчаливого одобрения молдавских реалий со стороны европейских лидеров", - написала Влах в своем Telegram-канале.
По ее словам, когда в Молдавии под флагом ЕС происходят коррупция, нищета, подавление свобод и унижение граждан, в Брюсселе потом не должны удивляться, что поддержка европейской интеграции резко падает.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.