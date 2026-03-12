Лидеры ЕС молчаливо одобряют беззакония властей Молдавии, заявила Влах

КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Рост недоверия жителей Молдавии к ЕС вызван в том числе тем, что европейские лидеры молчаливо одобряют беззакония, которые совершает молдавская власть, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

Политик отметила тяжелую ситуацию, которая наблюдается во многих важных сферах деятельности, напрямую связанных с процессом европейской интеграции - начиная с правосудия и экономики и заканчивая функционированием демократических институтов и основополагающими правами человека.