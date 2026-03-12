Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС молчаливо одобряют беззакония властей Молдавии, заявила Влах - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 12.03.2026 (обновлено: 18:09 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/moldaviya-2080291788.html
Лидеры ЕС молчаливо одобряют беззакония властей Молдавии, заявила Влах
Лидеры ЕС молчаливо одобряют беззакония властей Молдавии, заявила Влах - РИА Новости, 12.03.2026
Лидеры ЕС молчаливо одобряют беззакония властей Молдавии, заявила Влах
Рост недоверия жителей Молдавии к ЕС вызван в том числе тем, что европейские лидеры молчаливо одобряют беззакония, которые совершает молдавская власть, заявила... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:07:00+03:00
2026-03-12T18:09:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
брюссель
ирина влах
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336418_0:112:892:614_1920x0_80_0_0_b1a4adc268eeb25e60e2624e8800d292.jpg
https://ria.ru/20260312/moldaviya-2080254474.html
https://ria.ru/20260311/moldaviya-2080073274.html
молдавия
гагаузия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336418_0:0:893:669_1920x0_80_0_0_a92e24cc22dabf8a8b86abf010887563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, брюссель, ирина влах, евросоюз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Брюссель, Ирина Влах, Евросоюз
Лидеры ЕС молчаливо одобряют беззакония властей Молдавии, заявила Влах

Влах: европейские лидеры молчаливо одобряют беззакония властей Молдавии

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Рост недоверия жителей Молдавии к ЕС вызван в том числе тем, что европейские лидеры молчаливо одобряют беззакония, которые совершает молдавская власть, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
Политик отметила тяжелую ситуацию, которая наблюдается во многих важных сферах деятельности, напрямую связанных с процессом европейской интеграции - начиная с правосудия и экономики и заканчивая функционированием демократических институтов и основополагающими правами человека.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Молдавская оппозиция оспорит в КС решение об уступке порта Румынии
Вчера, 15:55
"Конечно, удобнее все списывать на гибридные атаки и чужую пропаганду, но факт остается фактом: все эти беззакония в Молдове творит ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) - самая аутентично проевропейская власть из всех возможных. И рост недоверия к ЕС – это в том числе последствия молчаливого одобрения молдавских реалий со стороны европейских лидеров", - написала Влах в своем Telegram-канале.
По ее словам, когда в Молдавии под флагом ЕС происходят коррупция, нищета, подавление свобод и унижение граждан, в Брюсселе потом не должны удивляться, что поддержка европейской интеграции резко падает.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду за увлечение наградами
11 марта, 22:18
 
В миреМолдавияГагаузияБрюссельИрина ВлахЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала