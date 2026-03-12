Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция оспорит в КС решение об уступке порта Румынии - РИА Новости, 12.03.2026
15:55 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/moldaviya-2080254474.html
Молдавская оппозиция оспорит в КС решение об уступке порта Румынии
Молдавская оппозиция оспорит в КС решение об уступке порта Румынии - РИА Новости, 12.03.2026
Молдавская оппозиция оспорит в КС решение об уступке порта Румынии
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов оспорит в Конституционном суде решение правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) об уступке Джурджулештского... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:55:00+03:00
2026-03-12T15:55:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
дунай (река)
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046031_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee66d6c00705800c4e0107ef6feaf68d.jpg
https://ria.ru/20260311/moldaviya-2080073274.html
https://ria.ru/20260311/moldavija-2079935279.html
молдавия
румыния
дунай (река)
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, молдавия, румыния, дунай (река), игорь додон
В мире, Молдавия, Румыния, Дунай (река), Игорь Додон
Молдавская оппозиция оспорит в КС решение об уступке порта Румынии

В Молдавии Партия социалистов оспорит в КС решение об уступке порта Румынии

Флаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов оспорит в Конституционном суде решение правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) об уступке Джурджулештского порта Румынии, заявил лидер политформирования Игорь Додон.
Парламент Молдавии на заседании 6 марта одобрил в первом чтении изменение юридических норм, на основе которых функционирует международный порт Джурджулешты на юге республики, перешедший под управление румынской государственной компании. В частности, до 2075 года продлевается пользование землей, выделенной под порт, этим правом сможет воспользоваться инвестор в лице румынского государства.
Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду за увлечение наградами
11 марта, 22:18
Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду за увлечение наградами
11 марта, 22:18
"Сегодня вместе с коллегами по партии мы оспорим в Конституционном суде решение ПДС об уступке Джурджулештского порта Румынии. Власти фактически уступили Румынии контроль над единственным выходом Молдовы к морю и поставили под угрозу экономическую и энергетическую безопасность страны", - заявил Додон на брифинге.
По его словам, новым владельцам также позволили передавать землю под портом в концессию третьим лицам без согласия правительства Молдавии. "Это означает, что стратегический участок может оказаться в руках любой третьей стороны, не имеющей отношения к первоначальному договору. Это недопустимо. Порт мог быть частным, но земля под ним — наша", - отметил он.
Додон напомнил также, что социалисты предлагали выкупить порт и сохранить полный контроль государства над этим стратегическим объектом, однако власть не поддержала их инициативу. Он подчеркнул, что решение ПДС противоречит конституции и наносит прямой ущерб национальным интересам республики.
Джурджулешты – порт, расположенный в 134 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла единственным в стране портом. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Молдавию 1,4 миллиарда евро, став крупнейшим инвестором.
В середине апреля 2025 года ЕБРР в координации с правительством Молдавии запустил процесс продажи оператора порта Джурджулешты. Заявка румынской Администрации морских портов из Констанцы предусматривает приобретение 100% уставного капитала Danube Logistics - частной компании, 100% которой принадлежит ЕБРР (генеральному инвестору и оператору международного порта Джурджулешты). В ноябре Молдавия согласилась на предложение Румынии. Министр экономического развития и цифровизации Молдавии Евгений Осмокеску 11 декабря заявил в своем видеообращении, что сделка касается только международного порта Джурджулешты, которым управляет ЕББР, поэтому переговоры между частными структурами находятся вне влияния государства, которое никоим образом не вмешивается в этот процесс.
В Молдавии обвинили правящую партию в разрыве важных связей с СНГ
11 марта, 12:57
В Молдавии обвинили правящую партию в разрыве важных связей с СНГ
11 марта, 12:57
 
В миреМолдавияРумынияДунай (река)Игорь Додон
 
 
