Молдавская оппозиция оспорит в КС решение об уступке порта Румынии

По его словам, новым владельцам также позволили передавать землю под портом в концессию третьим лицам без согласия правительства Молдавии. "Это означает, что стратегический участок может оказаться в руках любой третьей стороны, не имеющей отношения к первоначальному договору. Это недопустимо. Порт мог быть частным, но земля под ним — наша", - отметил он.