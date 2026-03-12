Рейтинг@Mail.ru
КС Молдавии отклонил оба ходатайства защиты главы Гагаузии, заявила адвокат
15:42 12.03.2026
КС Молдавии отклонил оба ходатайства защиты главы Гагаузии, заявила адвокат
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
молдавия
гагаузия
кишинев
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Заседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Конституционный суд (КС) Молдавии отклонил оба ходатайства стороны защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул, касающиеся проверки на конституционность ее обвинения в незаконном финансировании партии, заявила адвокат Гуцул Наталья Байрам.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года вынес обвинительный приговор Гуцул, назначив ей семь лет лишения свободы с немедленным исполнением по делу о финансировании запрещённой в Молдавии партии "Шор". В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы, обе фигурантки не признали вину. Гуцул назвала приговор "политической расправой" и обвинила власти Молдавии в преследовании оппозиции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Захарова назвала заявления Кишинева о запугивании молдаван в России враньем
Вчера, 15:30
"КС вынес решение по двум нашим ходатайствам, он отклонил их. Одно ходатайство было предъявлено о проверке на конституционность обвинения в незаконном финансировании партии и на соответствие его Конвенции по правам человека. КС не вошел в суть ходатайства и посчитал, что оно недопустимо. Также Конституционный суд решил, что критерии, которые должны применяться по отношению к обвиняемому, в каждом индивидуальном случае судьи сами должны сделать свою интерпретацию и свой анализ, исходя из объективных доказательств", - сказала Байрам журналистам.
По ее словам, после решения КС возобновились слушания дела Гуцул в Апелляционной палате. Байрам выразила надежду на то, что судьи этой инстанции примут объективное решение, исходя из обстоятельств, установленных на основании доказательств.
"Я надеюсь, что судьи решат, что ни Евгения Гуцул, ни Светлана Попан не могут быть привлечены к уголовной ответственности за то, что им инкриминируют. Я надеюсь, что я убедила судей в том, что в этом деле больше вопросов, чем доказательств вины Гуцул и Попан. Надеюсь, что судьи примут справедливое решение", - подчеркнула адвокат.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду за увлечение наградами
11 марта, 22:18
 
