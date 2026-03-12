Политолог назвал разрыв Молдавией соглашений с СНГ шагом к изоляции

КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Разрыв властями Молдавии соглашений со странами СНГ станет фактически шагом к региональной изоляции, при этом республика не готова к вступлению в ЕС, на который руководство пытается переориентировать экономику страны, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.

Правительство Молдавии в среду одобрило денонсацию базового соглашения о создании СНГ и его устава.

"По факту это шаг к региональной изоляции. Правящая партия "Действие и солидарность" постоянно нам говорит о том, что у Молдовы все хорошо на международной арене, мы вышли из международной изоляции. Но при этом мы находимся в региональной изоляции и полностью заточены на Европейский Союз. То есть никакие другие направления внешней политики, к сожалению, сегодня не рассматриваются", - сказал Кориненко.

По его словам, для таких маленьких стран, как Молдавия, выбор только одного внешнеполитического вектора в ущерб другому недопустим.

"Маленькие страны должны всегда смотреть в несколько сторон. Республика Молдова, которая по факту не готова к вступлению в Европейский Союз, выходит из традиционных интеграционных объединений, при этом не входя в новые", - обращает внимание эксперт.

По словам Кориненко, при этом евроинтеграция не подразумевает выхода из Содружества Независимых Государств.

"Такого требования я не видел", - заключил он.

Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.