Мишин: с Валиевой российское фигурное катание начнет дышать полной грудью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Женское фигурное катание в России с Камилой Валиевой начнет дышать полной грудью, заявил по ходу ледового шоу заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин.

Мишину 8 марта исполнилось 85 лет, его ученики и ученики его учеников подготовили двухдневную концертную программу в честь тренера.

"Я совсем недавно вернулся с Финала Кубка России по фигурному катанию. Ты нам нужна нам, Камила, как воздух, как кислород. И с тобой наше женское фигурное катание начнет дышать полной грудью. И на этом трудном пути я желаю тебе, Камилочка, большого успеха, дорогая девочка", - сказал Мишин.

"От всего сердца благодарю вас за все сказанные слова, Алексей Николаевич. Мне безумно приятно. Поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, радости в сердце, побед и чтобы родные и близкие были рядом, любили и радовали вас. Крепкого здоровья. Спасибо большое за то, что вы есть", - ответила тренеру Валиева.