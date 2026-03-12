https://ria.ru/20260312/mishin-2080355949.html
Мишин: с Валиевой российское фигурное катание начнет дышать полной грудью
Мишин: с Валиевой российское фигурное катание начнет дышать полной грудью - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Мишин: с Валиевой российское фигурное катание начнет дышать полной грудью
Женское фигурное катание в России с Камилой Валиевой начнет дышать полной грудью, заявил по ходу ледового шоу заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Женское фигурное катание в России с Камилой Валиевой начнет дышать полной грудью, заявил по ходу ледового шоу заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин.
Мишину
8 марта исполнилось 85 лет, его ученики и ученики его учеников подготовили двухдневную концертную программу в честь тренера.
"Я совсем недавно вернулся с Финала Кубка России по фигурному катанию. Ты нам нужна нам, Камила, как воздух, как кислород. И с тобой наше женское фигурное катание начнет дышать полной грудью. И на этом трудном пути я желаю тебе, Камилочка, большого успеха, дорогая девочка", - сказал Мишин.
"От всего сердца благодарю вас за все сказанные слова, Алексей Николаевич. Мне безумно приятно. Поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, радости в сердце, побед и чтобы родные и близкие были рядом, любили и радовали вас. Крепкого здоровья. Спасибо большое за то, что вы есть", - ответила тренеру Валиева.
Валиевой 19 лет. В январе она возобновила карьеру после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение. Валиева приняла участие в чемпионате России по прыжкам, также фигуристка выступит на командном Кубке Первого канала.