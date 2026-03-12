В Минобороны назвали удар ВСУ по медучреждению в ДНР нарушением норм морали

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Медучреждение в ДНР, по которому ударил киевский режим беспилотниками, никогда не использовалось в военных целях, его преднамеренное поражение стало грубейшим нарушением международного гумправа и норм человеческой морали, заявило в четверг Минобороны РФ.

"На момент удара в медучреждении находились более 130 пациентов и около 50 человек медицинского персонала. Данный объект никогда не использовался в военных целях, и его преднамеренное поражение со стороны киевского режима стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали", - говорится в сообщении.