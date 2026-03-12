Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны назвали удар ВСУ по медучреждению в ДНР нарушением норм морали - РИА Новости, 12.03.2026
17:48 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/minoborony-2080287017.html
В Минобороны назвали удар ВСУ по медучреждению в ДНР нарушением норм морали
В Минобороны назвали удар ВСУ по медучреждению в ДНР нарушением норм морали - РИА Новости, 12.03.2026
В Минобороны назвали удар ВСУ по медучреждению в ДНР нарушением норм морали
Медучреждение в ДНР, по которому ударил киевский режим беспилотниками, никогда не использовалось в военных целях, его преднамеренное поражение стало грубейшим... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:48:00+03:00
2026-03-12T17:48:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20260312/udar-2080286733.html
донецкая народная республика
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны назвали удар ВСУ по медучреждению в ДНР нарушением норм морали

МО РФ: ВСУ поразили медучреждение в ДНР, это нарушение норм человеческой морали

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Медучреждение в ДНР, по которому ударил киевский режим беспилотниками, никогда не использовалось в военных целях, его преднамеренное поражение стало грубейшим нарушением международного гумправа и норм человеческой морали, заявило в четверг Минобороны РФ.
ВСУ в ночь на вторник преднамеренно нанесли удар с применением четырёх БПЛА самолётного типа по стационарному медицинскому учреждению на территории Донецкой Народной Республики.
"На момент удара в медучреждении находились более 130 пациентов и около 50 человек медицинского персонала. Данный объект никогда не использовался в военных целях, и его преднамеренное поражение со стороны киевского режима стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали", - говорится в сообщении.
Вчера, 17:47
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
