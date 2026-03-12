Рейтинг@Mail.ru
ВСУ снова попытались атаковать инфраструктуру "Турецкого потока"
12:12 12.03.2026 (обновлено: 14:04 12.03.2026)
ВСУ снова попытались атаковать инфраструктуру "Турецкого потока"
ВСУ снова попытались атаковать инфраструктуру "Турецкого потока" - РИА Новости, 12.03.2026
ВСУ снова попытались атаковать инфраструктуру "Турецкого потока"
ВСУ вновь попытались атаковать компрессорную станцию "Русская" на Кубани, связанную с работой "Турецкого потока", сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.03.2026
Новости
ВСУ снова попытались атаковать инфраструктуру "Турецкого потока"

МО: ВСУ для прекращения поставки газа ЕС атаковали станцию "Русская" на Кубани

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. ВСУ вновь попытались атаковать компрессорную станцию "Русская" на Кубани, связанную с работой "Турецкого потока", сообщило Минобороны.
"В ночь на 12 марта киевский режим в целях прекращения поставки газа европейским потребителям предпринял атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа на компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор", — заявили в ведомстве.
Газовоз - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Минтранс рассказал, как совершили нападение на российский газовоз
4 марта, 11:52
Военные сбили десять украинских дронов. "Газпром" также рассказал об атаке около Туапсе на КС "Береговая", связанную с "Голубым потоком". Инфраструктура станций не пострадала.
В среду противник также безуспешно пытался нанести удары по этим объектам. ВСУ усилили атаки на газовую инфраструктуру в последние две недели.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль обратил внимание на эти удары. Он назвал действия Украины безрассудными, поскольку она пыталась нанести ущерб объектам, которые обеспечивают энергобезопасность Турции и других стран.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Сочи подвергся беспрецедентной по длительности воздушной атаке
11 марта, 12:58
В конце февраля президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Европа руками Киева намерена уничтожить Эрдогана
25 февраля, 08:00
 
РоссияТурецкий потокБезопасностьКраснодарский крайУкраинаВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ГазпромВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковТуапсеТурцияГолубой поток
 
 
