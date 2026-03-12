ВСУ снова попытались атаковать инфраструктуру "Турецкого потока"

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. ВСУ вновь попытались атаковать компрессорную станцию "Русская" на Кубани, связанную с работой "Турецкого потока", сообщило Минобороны.
«
"В ночь на 12 марта киевский режим в целях прекращения поставки газа европейским потребителям предпринял атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа на компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор", — заявили в ведомстве.
Военные сбили десять украинских дронов. "Газпром" также рассказал об атаке около Туапсе на КС "Береговая", связанную с "Голубым потоком". Инфраструктура станций не пострадала.
В среду противник также безуспешно пытался нанести удары по этим объектам. ВСУ усилили атаки на газовую инфраструктуру в последние две недели.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль обратил внимание на эти удары. Он назвал действия Украины безрассудными, поскольку она пыталась нанести ущерб объектам, которые обеспечивают энергобезопасность Турции и других стран.
В конце февраля президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Европа руками Киева намерена уничтожить Эрдогана
25 февраля, 08:00