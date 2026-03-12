ВСУ снова попытались атаковать инфраструктуру "Турецкого потока"

"В ночь на 12 марта киевский режим в целях прекращения поставки газа европейским потребителям предпринял атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа на компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор", — заявили в ведомстве.

В конце февраля президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.