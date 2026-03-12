Рейтинг@Mail.ru
Биолог рассказал, когда в центре России проснутся медведи - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/medvedi-2080111002.html
Биолог рассказал, когда в центре России проснутся медведи
Биолог рассказал, когда в центре России проснутся медведи - РИА Новости, 12.03.2026
Биолог рассказал, когда в центре России проснутся медведи
Сигналом к выходу медведей из спячки в центре России служат попадающие в берлогу талые воды, с учетом наступившей оттепели пробуждения медведей можно ожидать в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T05:28:00+03:00
2026-03-12T05:28:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149788/94/1497889444_0:34:1501:878_1920x0_80_0_0_9c2578619e638efe0c4fd76d325bc467.jpg
https://ria.ru/20260227/medved-2077295053.html
https://ria.ru/20251113/primore-2054645326.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149788/94/1497889444_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_27f924c9650b324d4f3cb699e6ddbe76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Биолог рассказал, когда в центре России проснутся медведи

РИА Новости: в центре России в ближайшие дни проснутся медведи

© РИА Новости / Владимир АстапковичБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Бурый медведь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Сигналом к выходу медведей из спячки в центре России служат попадающие в берлогу талые воды, с учетом наступившей оттепели пробуждения медведей можно ожидать в считанные дни, сообщил РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Александр Русинов.
"Медведи у нас обычно просыпаются к концу марта. Часто сигналом к пробуждению служат талые воды, попадающие в берлогу. Если резко потеплеет - медведи могут пробудиться несколько раньше. Учитывая, что наступила резкая оттепель, можно ожидать пробуждения медведей в считанные дни", - рассказал Русинов.
Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Московском зоопарке рассказали о первой спячке медведя Васи
27 февраля, 22:15
Он подчеркнул, что первое время после пробуждения для медведей тяжелый период - еды в лесу мало и добыть ее сложно.
"Медведь - животное с широким спектром питания. Он может есть и растительную пищу, и ловить всякую мелочь, и охотиться на крупную дичь, вплоть до лосей. Весной, когда корма не хватает, медведи чаще как раз могут охотиться. Вдобавок к этому медведицы из берлог выходят с маленькими медвежатами, которых активно охраняют. Так что в местах, где обитают медведи, надо быть осторожнее", - предупредил Русинов.
Он рассказал, что раздражительность от голода и стремление защитить медвежат делают медведей наиболее опасными именно весной.
"Медвежата рождаются обычно в декабре, весом где-то около полкилограмма. Зимой самка их кормит молоком, к весне они вырастают от 3 до 5 килограммов. Сейчас медвежата совсем маленькие, неуверенно передвигаются, плохо бегают, так что поводов защищать их больше", - пояснил ученый.
Танец молодых медведей у 200-летней пихты в нацпарке Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Приморье в фотоловушку попал танец молодых медведей
13 ноября 2025, 04:12
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала