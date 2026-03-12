Биолог рассказал, когда в центре России проснутся медведи

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Сигналом к выходу медведей из спячки в центре России служат попадающие в берлогу талые воды, с учетом наступившей оттепели пробуждения медведей можно ожидать в считанные дни, сообщил РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Александр Русинов.

"Медведи у нас обычно просыпаются к концу марта. Часто сигналом к пробуждению служат талые воды, попадающие в берлогу. Если резко потеплеет - медведи могут пробудиться несколько раньше. Учитывая, что наступила резкая оттепель, можно ожидать пробуждения медведей в считанные дни", - рассказал Русинов.

Он подчеркнул, что первое время после пробуждения для медведей тяжелый период - еды в лесу мало и добыть ее сложно.

"Медведь - животное с широким спектром питания. Он может есть и растительную пищу, и ловить всякую мелочь, и охотиться на крупную дичь, вплоть до лосей. Весной, когда корма не хватает, медведи чаще как раз могут охотиться. Вдобавок к этому медведицы из берлог выходят с маленькими медвежатами, которых активно охраняют. Так что в местах, где обитают медведи, надо быть осторожнее", - предупредил Русинов.

Он рассказал, что раздражительность от голода и стремление защитить медвежат делают медведей наиболее опасными именно весной.