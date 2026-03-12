Украинский кризис рано или поздно закончится, заявил Медведев

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинский кризис рано или поздно закончится, как и все конфликты в истории, заукраинское безумство "коллективного Запада" не может длиться вечно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Украинский кризис, активно поддерживаемый усилиями группы русофобски настроенных и люто желающих поражения России стран, рано или поздно закончится. Как завершались и все конфликты в истории человечества. Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня "коллективный Запад", не может длиться вечно", - написал Медведев в своей статье для журнала "Эксперт", посвященной развитию искусственного интеллекта.
Он отметил, что "на смену набившим оскомину искусственно раздутым переживаниям" о судьбах Украины в ближайшем будущем придет осознание необходимости ответа на куда более серьезные глобальные вызовы и угрозы, связанные с переходом на новый технологический уровень. Масштаб и глубину этих вызовов миру только предстоит понять, добавил зампред Совбеза.