Рейтинг@Mail.ru
Украинский кризис рано или поздно закончится, заявил Медведев - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/medvedev-2080123603.html
Украинский кризис рано или поздно закончится, заявил Медведев
Украинский кризис рано или поздно закончится, заявил Медведев - РИА Новости, 12.03.2026
Украинский кризис рано или поздно закончится, заявил Медведев
Украинский кризис рано или поздно закончится, как и все конфликты в истории, заукраинское безумство "коллективного Запада" не может длиться вечно, заявил... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T08:19:00+03:00
2026-03-12T08:19:00+03:00
россия
в мире
украина
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070735498_0:14:2976:1687_1920x0_80_0_0_90cbdab1b823c8358d1bde233f05e6dc.jpg
https://ria.ru/20260312/ukraina-2080122315.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070735498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a31e9fc859a1887b3fb49f1458637e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина, дмитрий медведев
Россия, В мире, Украина, Дмитрий Медведев
Украинский кризис рано или поздно закончится, заявил Медведев

Медведев: кризис на Украине рано или поздно закончится

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинский кризис рано или поздно закончится, как и все конфликты в истории, заукраинское безумство "коллективного Запада" не может длиться вечно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Украинский кризис, активно поддерживаемый усилиями группы русофобски настроенных и люто желающих поражения России стран, рано или поздно закончится. Как завершались и все конфликты в истории человечества. Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня "коллективный Запад", не может длиться вечно", - написал Медведев в своей статье для журнала "Эксперт", посвященной развитию искусственного интеллекта.
Он отметил, что "на смену набившим оскомину искусственно раздутым переживаниям" о судьбах Украины в ближайшем будущем придет осознание необходимости ответа на куда более серьезные глобальные вызовы и угрозы, связанные с переходом на новый технологический уровень. Масштаб и глубину этих вызовов миру только предстоит понять, добавил зампред Совбеза.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Медведев рассказал, кто зарабатывает на конфликте на Украине
08:13
 
РоссияВ миреУкраинаДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала