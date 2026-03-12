Рейтинг@Mail.ru
Использование беспилотников меняет правила и этику войны, заявил Медведев - РИА Новости, 12.03.2026
08:11 12.03.2026
Использование беспилотников меняет правила и этику войны, заявил Медведев
Использование беспилотников меняет правила и этику войны, заявил Медведев - РИА Новости, 12.03.2026
Использование беспилотников меняет правила и этику войны, заявил Медведев
Использование беспилотников меняет правила и этику войны, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.03.2026
Использование беспилотников меняет правила и этику войны, заявил Медведев

Медведев: использование беспилотников меняет правила и этику войны

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Использование беспилотников меняет правила и этику войны, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В статье "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад" для журнала "Эксперт" Медведев отметил, что опыт боевых действий в ходе СВО способствовал появлению новых возможностей в сфере беспилотных систем, а благодаря оптимизации систем и алгоритмов управления путем совершенствования технологий ИИ и анализа больших данных можно одновременно поставить задачу целому "рою" беспилотников, находящемуся под контролем одного оператора.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Медведев назвал основные риски нерегулируемого развития ИИ
Вчера, 10:04
"Все это породило принципиально новую ситуацию в области правил и этики ведения войны. В рисуемом экспертами ближайшем будущем беспилотники радикально дистанцируют убийцу от жертвы, превращая акт насилия в подобие захватывающего "шутера", - написал Медведев.
Он отметил, что "дистанционная война" создает опасный психологический барьер, снижая порог применения силы и окончательно размывая моральную ответственность.
Кроме того, как подчеркнул Медведев, с применением БПЛА концепция "войны" как экзистенциального риска для ее участников растворяется.
"Это порождает иллюзию "чистых" и "почти бескровных" конфликтов", - указал он.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Медведев назвал базы США в других странах угрозой, а не защитой
6 марта, 18:41
Также заместитель председателя Совбеза считает, что делегирование решений о смерти алгоритмам искусственного интеллекта в автономных боевых системах, которые пока не обладают сознанием и не испытывают милосердия и сострадания, создает эсхатологический парадокс о наделении машины правом самостоятельного решения вопросов, связанных с жизнью и смертью человека.
"Как это согласуется с нормами международного гуманитарного права, кодифицированного в Гаагских конвенциях и декларациях 1899 и 1907 годов, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, а также нужно ли в этой связи создание новых международных договоров — вопрос риторический", - отметил Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Медведев отметил труд российских женщин в зоне СВО
8 марта, 08:29
 
