Медведев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Алекса Микельсена в четвертом круге турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянина, который является 11-й ракеткой мира и посеян на турнире под соответствующим номером. Микельсен идет 44-м в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Матч продолжался 1 час 27 минут.