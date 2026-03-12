https://ria.ru/20260312/matushkin-2080256021.html
Спикеру Тамбовской Облдумы Евгению Матушкину вручен орден Дружбы
тамбовская область
россия
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председателю Тамбовской областной Думы Евгению Матушкину вручен орден Дружбы за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу , сообщает пресс-служба регионального парламента.
Награду вручили полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев и глава Тамбовской области Евгений Первышов, отметившие значительный вклад Матушкина в развитие регионального законодательства.
Матушкин является депутатом Тамбовской областной Думы с 2011 года, с 2015 года занимает пост ее председателя. Входит в состав президиума политсовета Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия". Является членом Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании, представляет регион в Совете законодателей ЦФО Совета при полпреде президента России в округе.
"Его подход к законотворческой работе основан на преемственности правотворческой деятельности, ответственности депутатов перед избирателями, а также тесном взаимодействии и сотрудничестве с представителями федеральных и региональных органов власти, силовых структур, общественными организациями, политическими партиями и экспертным сообществом", - отмечается в сообщении.