Спикеру Тамбовской Облдумы Евгению Матушкину вручен орден Дружбы

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председателю Тамбовской областной Думы Евгению Матушкину вручен орден Дружбы за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу , сообщает пресс-служба регионального парламента.

Награду вручили полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев и глава Тамбовской области Евгений Первышов, отметившие значительный вклад Матушкина в развитие регионального законодательства.

Матушкин является депутатом Тамбовской областной Думы с 2011 года, с 2015 года занимает пост ее председателя. Входит в состав президиума политсовета Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия". Является членом Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании, представляет регион в Совете законодателей ЦФО Совета при полпреде президента России в округе.