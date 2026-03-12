Рейтинг@Mail.ru
Спикеру Тамбовской Облдумы Евгению Матушкину вручен орден Дружбы - РИА Новости, 12.03.2026
Тамбовская область
Тамбовская область
 
15:58 12.03.2026
Спикеру Тамбовской Облдумы Евгению Матушкину вручен орден Дружбы
Спикеру Тамбовской Облдумы Евгению Матушкину вручен орден Дружбы - РИА Новости, 12.03.2026
Спикеру Тамбовской Облдумы Евгению Матушкину вручен орден Дружбы
Председателю Тамбовской областной Думы Евгению Матушкину вручен орден Дружбы за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу ,... РИА Новости, 12.03.2026
тамбовская область
россия
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
россия
тамбовская область
россия, тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Россия, Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума
Спикеру Тамбовской Облдумы Евгению Матушкину вручен орден Дружбы

Председатель Тамбовской облдумы Евгений Матушкин награжден орденом Дружбы

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председателю Тамбовской областной Думы Евгению Матушкину вручен орден Дружбы за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу , сообщает пресс-служба регионального парламента.
Награду вручили полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев и глава Тамбовской области Евгений Первышов, отметившие значительный вклад Матушкина в развитие регионального законодательства.
Матушкин является депутатом Тамбовской областной Думы с 2011 года, с 2015 года занимает пост ее председателя. Входит в состав президиума политсовета Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия". Является членом Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании, представляет регион в Совете законодателей ЦФО Совета при полпреде президента России в округе.
"Его подход к законотворческой работе основан на преемственности правотворческой деятельности, ответственности депутатов перед избирателями, а также тесном взаимодействии и сотрудничестве с представителями федеральных и региональных органов власти, силовых структур, общественными организациями, политическими партиями и экспертным сообществом", - отмечается в сообщении.
 
Тамбовская областьРоссияТамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
