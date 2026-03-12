https://ria.ru/20260312/lyzhi-2080338158.html
Лыжники Эвенсен и Сундлинг выиграли спринты на этапе Кубка мира
Норвежец Ансгар Эвенсен и шведка Йонна Сундлинг стали победителями спринтов классическим стилем на десятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском...
лыжные гонки
спорт
осло
йонна сундлинг
надин фендрих
осло
спорт, осло, йонна сундлинг, надин фендрих
Лыжные гонки, Спорт, Осло, Йонна Сундлинг, Надин Фендрих
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Норвежец Ансгар Эвенсен и шведка Йонна Сундлинг стали победителями спринтов классическим стилем на десятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене.
Эвенсен победил в финале с результатом 2 минуты 31,3 секунды. Второе место занял Иржи Туз (отставание +0,31 секунды), третьим стал норвежец Кристиан Коллеруд (+0,35). Туз и Коллеруд завоевали свои первые медали на этапах Кубка мира. Для норвежца эта гонка стала дебютной в рамках соревнований.
Сундлинг
показала время 2 минуты 59,64 секунды. Второй стала норвежка Кристине Шистад (+0,77), тройку замкнула швейцарка Надин Фендрих
(+1,59).
Лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо упал во время полуфинального забега, после того как ему на лыжу наступил американец Бен Огден. При падении 11-кратный олимпийский чемпион ударился затылком и долго не мог подняться. Клебо и Огден не завершили гонку. Покидая трассу в сопровождении организаторов, Клебо также держался за затылок.
В субботу лыжники продолжат выступление на Кубке мира марафонами на 50 км свободным стилем в Осло
.