Рейтинг@Mail.ru
Лыжники Эвенсен и Сундлинг выиграли спринты на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
20:29 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/lyzhi-2080338158.html
Лыжники Эвенсен и Сундлинг выиграли спринты на этапе Кубка мира
Лыжники Эвенсен и Сундлинг выиграли спринты на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Лыжники Эвенсен и Сундлинг выиграли спринты на этапе Кубка мира
Норвежец Ансгар Эвенсен и шведка Йонна Сундлинг стали победителями спринтов классическим стилем на десятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T20:29:00+03:00
2026-03-12T20:29:00+03:00
лыжные гонки
спорт
осло
йонна сундлинг
надин фендрих
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771698775_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_b8c7abd318891fb89d7025bdf7c4eaed.jpg
https://ria.ru/20260312/klebo-2080332595.html
https://ria.ru/20260312/korostelev-2080253597.html
осло
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771698775_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_93c846107c68851b33bc4eb0d419654e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, осло, йонна сундлинг, надин фендрих
Лыжные гонки, Спорт, Осло, Йонна Сундлинг, Надин Фендрих
Лыжники Эвенсен и Сундлинг выиграли спринты на этапе Кубка мира

Лыжники Эвенсен и Сундлинг выиграли спринты на этапе Кубка мира в Драммене

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЙонна Сундлинг
Йонна Сундлинг - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Йонна Сундлинг. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Норвежец Ансгар Эвенсен и шведка Йонна Сундлинг стали победителями спринтов классическим стилем на десятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене.
Эвенсен победил в финале с результатом 2 минуты 31,3 секунды. Второе место занял Иржи Туз (отставание +0,31 секунды), третьим стал норвежец Кристиан Коллеруд (+0,35). Туз и Коллеруд завоевали свои первые медали на этапах Кубка мира. Для норвежца эта гонка стала дебютной в рамках соревнований.
Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Клебо упал в полуфинале спринта на этапе Кубка мира в Драммене
Вчера, 20:04
Сундлинг показала время 2 минуты 59,64 секунды. Второй стала норвежка Кристине Шистад (+0,77), тройку замкнула швейцарка Надин Фендрих (+1,59).
Лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо упал во время полуфинального забега, после того как ему на лыжу наступил американец Бен Огден. При падении 11-кратный олимпийский чемпион ударился затылком и долго не мог подняться. Клебо и Огден не завершили гонку. Покидая трассу в сопровождении организаторов, Клебо также держался за затылок.
В субботу лыжники продолжат выступление на Кубке мира марафонами на 50 км свободным стилем в Осло.
Российский спортсмен Савелий Коростелев на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Червоткин рассказал, где у Коростелева был шанс взять олимпийскую медаль
Вчера, 15:51
 
Лыжные гонкиСпортОслоЙонна СундлингНадин Фендрих
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала