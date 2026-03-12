Сервисмены лыжников использовали российские мази на Олимпиаде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Смазчики российских лыжников на Олимпиаде в Италии использовали отечественные мази для подготовки инвентаря, рассказал РИА Новости специалист по подготовке лыж сборной России Виктор Чуркин.

"В России есть много производителей. Например, Vortex - разработчик современных смазок без фтора. Я сам уже много лет участвую в этой работе. В этом году моя фирма начала выпускать безфторовые порошки, спреи, пасты. И даже на Олимпиаде применялись отечественные безфторовые смазки. Не все было импортное", - сказал Чуркин.