https://ria.ru/20260312/lyzhi-2080245708.html
Сервисмены лыжников использовали российские мази на Олимпиаде
Сервисмены лыжников использовали российские мази на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Сервисмены лыжников использовали российские мази на Олимпиаде
Смазчики российских лыжников на Олимпиаде в Италии использовали отечественные мази для подготовки инвентаря, рассказал РИА Новости специалист по подготовке лыж... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T15:28:00+03:00
2026-03-12T15:28:00+03:00
2026-03-12T15:28:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
италия
савелий коростелев
дарья непряева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030922_0:87:3225:1901_1920x0_80_0_0_4d0700792ba55182b87a272d62fe000f.jpg
https://ria.ru/20260224/norvegiya-2076359737.html
россия
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030922_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_7a57bb376859ad7213acfcfad6d9c582.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, италия, савелий коростелев, дарья непряева
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Италия, Савелий Коростелев, Дарья Непряева
Сервисмены лыжников использовали российские мази на Олимпиаде
Сервисмены лыжников использовали российские мази на Олимпиаде в Милане
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Смазчики российских лыжников на Олимпиаде в Италии использовали отечественные мази для подготовки инвентаря, рассказал РИА Новости специалист по подготовке лыж сборной России Виктор Чуркин.
На Олимпийских играх в Италии Россию
в лыжных гонках представляли только двое спортсменов - Савелий Коростелев
и Дарья Непряева
, оба остались без медалей. В подготовке лыж им помогали четыре сервисмена.
"В России есть много производителей. Например, Vortex - разработчик современных смазок без фтора. Я сам уже много лет участвую в этой работе. В этом году моя фирма начала выпускать безфторовые порошки, спреи, пасты. И даже на Олимпиаде применялись отечественные безфторовые смазки. Не все было импортное", - сказал Чуркин.
"Да, сервисмены, которые работали с Коростелевым и Непряевой, на некоторых гонках применяли российские безфторовые смазки. То есть у нас всё это есть. Если они обыгрывают импортные, значит не уступают по качеству. У них есть и импортные варианты, и отечественные. И если выбирают российские, значит, они показали лучший результат", - отметил Чуркин.