Рейтинг@Mail.ru
Сервисмены лыжников использовали российские мази на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:28 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/lyzhi-2080245708.html
Сервисмены лыжников использовали российские мази на Олимпиаде
Сервисмены лыжников использовали российские мази на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Сервисмены лыжников использовали российские мази на Олимпиаде
Смазчики российских лыжников на Олимпиаде в Италии использовали отечественные мази для подготовки инвентаря, рассказал РИА Новости специалист по подготовке лыж... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T15:28:00+03:00
2026-03-12T15:28:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
италия
савелий коростелев
дарья непряева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030922_0:87:3225:1901_1920x0_80_0_0_4d0700792ba55182b87a272d62fe000f.jpg
https://ria.ru/20260224/norvegiya-2076359737.html
россия
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030922_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_7a57bb376859ad7213acfcfad6d9c582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, савелий коростелев, дарья непряева
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Италия, Савелий Коростелев, Дарья Непряева
Сервисмены лыжников использовали российские мази на Олимпиаде

Сервисмены лыжников использовали российские мази на Олимпиаде в Милане

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Смазчики российских лыжников на Олимпиаде в Италии использовали отечественные мази для подготовки инвентаря, рассказал РИА Новости специалист по подготовке лыж сборной России Виктор Чуркин.
На Олимпийских играх в Италии Россию в лыжных гонках представляли только двое спортсменов - Савелий Коростелев и Дарья Непряева, оба остались без медалей. В подготовке лыж им помогали четыре сервисмена.
"В России есть много производителей. Например, Vortex - разработчик современных смазок без фтора. Я сам уже много лет участвую в этой работе. В этом году моя фирма начала выпускать безфторовые порошки, спреи, пасты. И даже на Олимпиаде применялись отечественные безфторовые смазки. Не все было импортное", - сказал Чуркин.
"Да, сервисмены, которые работали с Коростелевым и Непряевой, на некоторых гонках применяли российские безфторовые смазки. То есть у нас всё это есть. Если они обыгрывают импортные, значит не уступают по качеству. У них есть и импортные варианты, и отечественные. И если выбирают российские, значит, они показали лучший результат", - отметил Чуркин.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Сервисмен рассказал об эксклюзивных новинках у норвежцев на Олимпиаде
24 февраля, 11:55
 
Лыжные гонкиСпортРоссияИталияСавелий КоростелевДарья Непряева
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала