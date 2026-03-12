Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ нанесла удар по зданию недалеко от правительства Ливана в Бейруте
18:32 12.03.2026 (обновлено: 19:58 12.03.2026)
ЦАХАЛ нанесла удар по зданию недалеко от правительства Ливана в Бейруте
Израильская боевая авиация нанесла удар по жилому дому в центре Бейрута в Районе Башура, недалеко от дворца правительства Ливана, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.03.2026
Последствия израильского удара по жилому дому в центре Бейрута
Израильские ВВС ударили по жилому дому в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
БЕЙРУТ, 12 мар - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удар по жилому дому в центре Бейрута в Районе Башура, недалеко от дворца правительства Ливана, передает корреспондент РИА Новости.
Мощному удару предшествовали пуск ракеты с беспилотника, через несколько минут атаковала авиация, здание почти полностью разрушено.
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В ООН прокомментировали сообщения о применении Израилем фосфора в Ливане
Вчера, 07:49
 
