https://ria.ru/20260312/livan-2080301043.html
ЦАХАЛ нанесла удар по зданию недалеко от правительства Ливана в Бейруте
ЦАХАЛ нанесла удар по зданию недалеко от правительства Ливана в Бейруте - РИА Новости, 12.03.2026
ЦАХАЛ нанесла удар по зданию недалеко от правительства Ливана в Бейруте
Израильская боевая авиация нанесла удар по жилому дому в центре Бейрута в Районе Башура, недалеко от дворца правительства Ливана, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:32:00+03:00
2026-03-12T18:32:00+03:00
2026-03-12T19:58:00+03:00
ливан
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080309031_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2187c2281b09886239452944a468a0a6.jpg
https://ria.ru/20260312/oon-2080120641.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080309031_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0592da4e5f5000467778ef076856a91c.jpg
Последствия израильского удара по жилому дому в центре Бейрута
Израильские ВВС ударили по жилому дому в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
2026-03-12T18:32
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, в мире, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
Ливан, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
ЦАХАЛ нанесла удар по зданию недалеко от правительства Ливана в Бейруте
РИА Новости: ЦАХАЛ нанесла удар по зданию недалеко от правительства Ливана