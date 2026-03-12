Рейтинг@Mail.ru
06:19 12.03.2026
Лингвист назвал признаки текста, созданного искусственным интеллектом
2026
общество, московский педагогический государственный университет, искусственный интеллект (ии)
Общество, Московский педагогический государственный университет, Искусственный интеллект (ИИ)
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Определить текст, написанный искусственным интеллектом, можно по шаблонным фразам, смысловым повторам и четкой структуре, сообщил РИА Новости и.о. заведующего кафедрой общего языкознания имени И.Г. Добродомова Московского педагогического государственного университета Андрей Григорьев.
"Текст, созданный искусственным интеллектом, лишен индивидуальности, эмоциональности. Он содержит лишь общие, часто шаблонные фразы, известные сравнения, смысловые повторы, имеет четкую структуру. В этом смысле читать его скучно, глаза проскальзывают по строкам, глаз не цепляется за речевые неточности", - рассказал Григорьев.
По его словам, сгенерированный текст слишком гладкий и правильный с точки зрения языка. При этом в нем могут встречаться недостоверные факты.
"ИИ может выдумывать несуществующие книги, на которые ссылается, пренебрегать ссылками на источники", - отметил лингвист.
Григорьев добавил, что все, кто регулярно читает хорошие тексты, может интуитивно почувствовать, какой текст создан нейросетью: при внешней правильности и наличии некоторой информации от такого текста веет пустотой.
