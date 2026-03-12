Ликсутов: производство лекарств от рака увеличилось на 10,7% в Москве

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Производство противоопухолевых лекарств и иммуномодуляторов увеличилось в Москве на 10,7% в 2025 году по сравнению с показателями 2024 года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город содействует развитию фармацевтической отрасли. Созданные инструменты поддержки позволяют предприятиям осваивать новые технологии и увеличивать мощности для поставок наиболее востребованных на рынке позиций. В 2025 году в столице было выпущено на 10,7% больше упаковок противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, чем годом ранее. Развитие направления продолжается", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Он добавил, что до конца весны завод "Спутник Технополис", который входит в число резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва", запустит полный цикл производства биопрепарата для терапии тяжелых форм злокачественных новообразований. В том числе на предприятии будут создавать собственную субстанцию.

Завод расположен на площадке "Печатники". Здесь производят препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, таких как меланома, колоректальный рак, лимфома, ревматоидный артрит и других. Мощности позволяют выпускать свыше 10 тонн биологически активной фармсубстанции – основного компонента лекарств – в год.