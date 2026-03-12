https://ria.ru/20260312/liksutov-2080043531.html
Ликсутов: производство лекарств от рака увеличилось на 10,7% в Москве
Ликсутов: производство лекарств от рака увеличилось на 10,7% в Москве - РИА Новости, 12.03.2026
Ликсутов: производство лекарств от рака увеличилось на 10,7% в Москве
Производство противоопухолевых лекарств и иммуномодуляторов увеличилось в Москве на 10,7% в 2025 году по сравнению с показателями 2024 года, рассказал... РИА Новости, 12.03.2026
Ликсутов: производство лекарств от рака увеличилось на 10,7% в Москве
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Производство противоопухолевых лекарств и иммуномодуляторов увеличилось в Москве на 10,7% в 2025 году по сравнению с показателями 2024 года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город содействует развитию фармацевтической отрасли. Созданные инструменты поддержки позволяют предприятиям осваивать новые технологии и увеличивать мощности для поставок наиболее востребованных на рынке позиций. В 2025 году в столице было выпущено на 10,7% больше упаковок противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, чем годом ранее. Развитие направления продолжается", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он добавил, что до конца весны завод "Спутник Технополис", который входит в число резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва", запустит полный цикл производства биопрепарата для терапии тяжелых форм злокачественных новообразований. В том числе на предприятии будут создавать собственную субстанцию.
Завод расположен на площадке "Печатники". Здесь производят препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, таких как меланома, колоректальный рак, лимфома, ревматоидный артрит и других. Мощности позволяют выпускать свыше 10 тонн биологически активной фармсубстанции – основного компонента лекарств – в год.
Ранее Ликсутов рассказал, что в особой экономической зоне "Технополис Москва" действуют 26 зон таможенного контроля, две из них появились в прошлом году на площадках "Алабушево" и "Красная Пахра".