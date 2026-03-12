Рейтинг@Mail.ru
21:34 12.03.2026
Лавров в пятницу встретится с Гросси
Лавров в пятницу встретится с Гросси
Глава МИД России Сергей Лавров проведет в пятницу встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/likhachev-2080344917.html
Лавров в пятницу встретится с Гросси

Захарова: Лавров в пятницу встретится с гендиректором МАГАТЭ Гросси

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проведет в пятницу встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Издание атомной отрасли РФ "Страна Росатом" сообщило в четверг, что глава "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече в Москве в четверг обсудили стратегические вопросы, касающиеся обеспечения режима нераспространения и развития атомной энергетики в мире.
"Завтра (в пятницу - ред.) Сергей Лавров проведет встречу с Гросси", - сказала она.
Лихачев и Гросси обсудили развитие атомной энергетики в мире
Лихачев и Гросси обсудили развитие атомной энергетики в мире
Заголовок открываемого материала