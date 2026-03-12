https://ria.ru/20260312/lavrov-2080293336.html
Лавров поддержал народ Кубы в защите ее суверенитета
Лавров поддержал народ Кубы в защите ее суверенитета - РИА Новости, 12.03.2026
Лавров поддержал народ Кубы в защите ее суверенитета
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:13:00+03:00
2026-03-12T18:13:00+03:00
2026-03-12T18:23:00+03:00
сергей лавров
куба
россия
в мире
бруно родригес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20260312/kuba-2080267691.html
куба
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, куба, россия, в мире, бруно родригес
Сергей Лавров, Куба, Россия, В мире, Бруно Родригес
Лавров поддержал народ Кубы в защите ее суверенитета
Лавров выразил решительную поддержку народу Кубы в защите ее суверенитета