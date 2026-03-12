Рейтинг@Mail.ru
Ларионов выпил бокал шампанского с президентом IIHF на Олимпиаде
Хоккей
Хоккей
 
17:10 12.03.2026
Ларионов выпил бокал шампанского с президентом IIHF на Олимпиаде
Ларионов выпил бокал шампанского с президентом IIHF на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Ларионов выпил бокал шампанского с президентом IIHF на Олимпиаде
Главный тренер петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игорь Ларионов подтвердил РИА Новости, что встречался с президентом Международной... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
хоккей
спорт
игорь ларионов
люк тардиф
международная федерация хоккея (iihf)
вокруг спорта
https://ria.ru/20260312/degtyarev--2080201684.html
Хоккей, Спорт, Игорь Ларионов, Люк Тардиф, Международная федерация хоккея (IIHF), Вокруг спорта
Ларионов выпил бокал шампанского с президентом IIHF на Олимпиаде

Ларионов выпил бокал шампанского с президентом IIHF Тардифом на Олимпиаде

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкИгорь Ларионов
Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
Перейти в медиабанк
Игорь Ларионов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Борис Ходоровский. Главный тренер петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игорь Ларионов подтвердил РИА Новости, что встречался с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Люком Тардифом во время поездки на Олимпиаду в Милане и выпил с ним бокал шампанского.
Ларионов 21 февраля пропустил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА (3:0) из-за поездки на финал хоккейного олимпийского турнира в Италии. В клубе сообщили, что делегация СКА приняла участие в деловой программе Игр и встретилась с представителями IIHF.
«
"Никаких полномочий на ведение переговоров о Федерации хоккея России (ФХР) и КХЛ у меня не было, - сказал Ларионов. - Мы с Люком знакомы уже много лет. Встретились как друзья, выпили по бокалу шампанского".
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров. В четверг министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в CAS по возвращению сборной России по хоккею на международную арену.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Дегтярев заявил о подготовке иска по возвращению сборной России по хоккею
Вчера, 12:59
 
ХоккейСпортИгорь ЛарионовЛюк ТардифМеждународная федерация хоккея (IIHF)Вокруг спорта
 
