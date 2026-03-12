Ларионов выпил бокал шампанского с президентом IIHF на Олимпиаде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Борис Ходоровский. Главный тренер петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игорь Ларионов подтвердил РИА Новости, что встречался с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Люком Тардифом во время поездки на Олимпиаду в Милане и выпил с ним бокал шампанского.