Ларионов выпил бокал шампанского с президентом IIHF на Олимпиаде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Борис Ходоровский. Главный тренер петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игорь Ларионов подтвердил РИА Новости, что встречался с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Люком Тардифом во время поездки на Олимпиаду в Милане и выпил с ним бокал шампанского.
Ларионов 21 февраля пропустил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА (3:0) из-за поездки на финал хоккейного олимпийского турнира в Италии. В клубе сообщили, что делегация СКА приняла участие в деловой программе Игр и встретилась с представителями IIHF.
«
"Никаких полномочий на ведение переговоров о Федерации хоккея России (ФХР) и КХЛ у меня не было, - сказал Ларионов. - Мы с Люком знакомы уже много лет. Встретились как друзья, выпили по бокалу шампанского".
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров. В четверг министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в CAS по возвращению сборной России по хоккею на международную арену.