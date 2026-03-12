https://ria.ru/20260312/kuzbass-2080280625.html
Московское "Динамо" уступило "Кузбассу" в полуфинале ЧР по бенди
Московское "Динамо" уступило "Кузбассу" в полуфинале ЧР по бенди
Московское "Динамо" на выезде уступило кемеровскому "Кузбассу" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
