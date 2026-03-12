Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" уступило "Кузбассу" в полуфинале ЧР по бенди - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
17:26 12.03.2026 (обновлено: 18:18 12.03.2026)
Московское "Динамо" уступило "Кузбассу" в полуфинале ЧР по бенди
Московское "Динамо" уступило "Кузбассу" в полуфинале ЧР по бенди
Московское "Динамо" уступило "Кузбассу" в полуфинале ЧР по бенди

"Кузбасс" сократил отставание в полуфинальной серии ЧР по бенди с "Динамо"

© официальная страница ХК "Кузбасс" ВКонтактеХоккеисты "Кузбасса" в матче чемпионата России по бенди
Хоккеисты Кузбасса в матче чемпионата России по бенди - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© официальная страница ХК "Кузбасс" ВКонтакте
Хоккеисты "Кузбасса" в матче чемпионата России по бенди. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Московское "Динамо" на выезде уступило кемеровскому "Кузбассу" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в четверг в Кемерове, завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. У победителей отличились Артем Репях (4-я и 88-я минуты), Янис Бефус (23, 55), Артем Азаров (50) и Кирилл Катилов (86). Голы гостей забили Роман Дарковский (38, 54), Егор Ахманаев (42) и Артём Бутенко (76).
Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу "Динамо". Следующий матч пройдет 13 марта в Кемерове. В финале победитель противостояния встретится с сильнейшим в серии между хабаровским "СКА-Нефтяником" и архангельским "Водником" (2-0).
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"СКА-Нефтяник" обыграл "Водник" в матче полуфинальной серии ЧР по бенди
9 марта, 08:53
 
