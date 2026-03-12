https://ria.ru/20260312/kuvejt-2080329451.html
В Кувейте два человека пострадали при падении беспилотника
В Кувейте два человека пострадали при падении беспилотника - РИА Новости, 12.03.2026
В Кувейте два человека пострадали при падении беспилотника
Два человека пострадали в Кувейте в результате попадания беспилотника в жилой дом, сообщило министерство обороны страны в социальной сети Х. РИА Новости, 12.03.2026
В Кувейте два человека пострадали при падении беспилотника
