В Кувейте два человека пострадали при падении беспилотника
19:51 12.03.2026
В Кувейте два человека пострадали при падении беспилотника
Два человека пострадали в Кувейте в результате попадания беспилотника в жилой дом, сообщило министерство обороны страны в социальной сети Х. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T19:51:00+03:00
2026-03-12T19:54:00+03:00
2026
В Кувейте два человека пострадали при падении беспилотника

В Кувейте два человека пострадали при попадании беспилотника в дом

Флаг Кувейта. Архивное фото
ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в Кувейте в результате попадания беспилотника в жилой дом, сообщило министерство обороны страны в социальной сети Х.
"Сегодня рано утром вражеский беспилотник нанес удар по жилому зданию в южном регионе страны. В результате инцидента пострадали два человека, причинен материальный ущерб", - уточнило министерство.
По его данным, пострадавшие в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Беспилотники атаковали международный аэропорт Кувейта
Вчера, 11:37
