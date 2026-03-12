Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор ФХР объяснил, когда федерация может обратиться в CAS - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Хоккей
 
15:41 12.03.2026 (обновлено: 15:48 12.03.2026)
Гендиректор ФХР объяснил, когда федерация может обратиться в CAS
Гендиректор ФХР объяснил, когда федерация может обратиться в CAS - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Гендиректор ФХР объяснил, когда федерация может обратиться в CAS
Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил журналистам, что подача иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по возвращению... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Гендиректор ФХР объяснил, когда федерация может обратиться в CAS

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил журналистам, что подача иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по возвращению сборной России по хоккею на международную арену состоится не раньше мая.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров. В четверг министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в CAS по возвращению сборной России по хоккею на международную арену.
"Сначала необходимо обратиться в IIHF, если оттуда нет ответа, то в дисциплинарный комитет. Если он не принимает решение в нашу пользу, то тогда у нас появляется возможность обратиться в CAS. Мы сейчас идем этими шагами. Одно дело мы уже проиграли, к сожалению. Но сейчас, мы считаем, у нас есть юридические основания, чтобы обратиться еще раз. Одно из оснований – рекомендация МОК о допуске, и этот вопрос обсуждался на совете IIHF. Мы считаем, что было принято новое решение. Соответственно, будет новое оспаривание", - сказал Курбатов.
"Сроки принятия решения есть. Мы сейчас отправили мотивировочную часть в дисциплинарный комитет, у них идет месяц на рассмотрение. В CAS мы не пройдем до мая. Речь идет в том числе о том, что нас не допускают до персонального участия в совете IIHF. Мы участвуем онлайн, и они нам отключают звук, не выводят нас на экран. То есть говорите вы в черный экран, непонятно, с кем говорите", - отметил Курбатов.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Дегтярев заявил о подготовке иска по возвращению сборной России по хоккею
ХоккейСпортДмитрий КурбатовМихаил ДегтяревСпортивный арбитражный суд (CAS)Международная федерация хоккея (IIHF)Федерация хоккея России (ФХР)
 
