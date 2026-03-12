Рейтинг@Mail.ru
Глава Адыгеи Кумпилов обсудил вопросы теле- и радиовещания в регионе - РИА Новости, 12.03.2026
Республика Адыгея
 
19:59 12.03.2026
Глава Адыгеи Кумпилов обсудил вопросы теле- и радиовещания в регионе
Глава Адыгеи Кумпилов обсудил вопросы теле- и радиовещания в регионе
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил вопросы теле- и радиовещания в республике с заместителем гендиректора Российской телевизионной и радиовещательной сети... РИА Новости, 12.03.2026
Глава Адыгеи Кумпилов обсудил вопросы теле- и радиовещания в регионе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил вопросы теле- и радиовещания в республике

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил вопросы теле- и радиовещания в республике с заместителем гендиректора Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Виктором Гореглядом.
Горегляд находится в Адыгее в рамках радиоэкспедиции по регионам России в честь 25-летия предприятия. В 2026 году связисты РТРС уже провели более 8 тысяч радиосеансов с почти 100 странами и территориями, в том числе Китаем, Кубой, Индонезией и Северным полюсом. Акция стартовала 12 января в Вологодской области и продолжилась в Тамбовской области. Вслед за Адыгеей эстафету примут ДНР, Севастополь, Карелия, Бурятия, Крым, Краснодарский, Красноярский, Хабаровский и Приморский края. Завершится радиомарафон в Хакасии 13 августа, в день 25-летия РТРС.
В ряде муниципалитетов — Адыгейске, Тахтамукайском, Теучежском районах — наблюдаются сложности с доступностью республиканских телеканалов. Кумпилов и Горегляд договорились совместно проработать вопрос увеличения охвата вещания ТВ Адыгеи.
"Говорили и о популяризации среди молодежи знаний в области радиовещания, о возможности создания кружков и клубов радиолюбителей с привлечением в качестве преподавателей сотрудников РТРС. Такие внешкольные занятия могут стать стартовой площадкой для получения важных для страны профессий в сфере телекоммуникаций", — написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.
Кумпилов также поздравил гостей с профессиональным праздником.
"Одна из задач экспедиции — популяризация малых и средних городов и их самобытных мастеров. С удовольствием познакомим гостей с красотами и достопримечательностями Адыгеи. РТРС также внесла свою лепту в украшение республики: с 2023 года телемачту в Майкопе оснастили яркой подсветкой, которая теперь включается в праздничные дни и радует жителей и гостей города", — подытожил Кумпилов.
Кумпилов выступил на пленарном заседании форума "Есть результат" в Майкопе
Республика Адыгея Россия Китай Мурат Кумпилов
 
 
