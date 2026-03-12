Руденко осмотрел соцобъекты Темрюкского района Краснодарского края

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко осмотрел социальные объекты Темрюкского района, сообщает пресс-служба администрации региона.

Руденко посетил школу №20 поселка Красный Октябрь и детскую городскую поликлинику Темрюка.

"По школе поселка Красный Октябрь поступали обращения жителей в чат-бот. Несколько лет назад здесь капитально отремонтировали фасад и третий этаж. Однако остались первый и второй этажи, которые также требуют обновления. Посмотрел отремонтированную часть – все прекрасно, руководство школы старается, вопросов нет", – сказал журналистам Руденко.

Он добавил, что за качеством питания также следят. "Точка роста", несколько музеев, учебные кабинеты, актовый и спортивный залы – выглядят достойно.

Вице-губернатор в рамках своего рабочего визита обсудил с главой района Федором Бабенковым необходимость изыскать средства, чтобы доделать ремонт оставшихся двух этажей. Проектно-сметная документация на проведение этих работ уже подготовлена.

В Темрюке Руденко посетил строительную площадку поликлиники. Она рассчитана на 350 посещений в смену. На данный момент ее готовность составляет 36%. Рабочие занимаются монтажом перекрытий стен и возведением армокаркаса конструкций третьего этажа. Летом начнут строительство подъездной дороги.

Региональную политику в сфере строительства в Краснодарском крае осуществляет департамент строительства.