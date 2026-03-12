https://ria.ru/20260312/kuban-2080217315.html
Главврача больницы на Кубани арестовали по делу о мошенничестве
Главврача больницы на Кубани арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 12.03.2026
Главврача больницы на Кубани арестовали по делу о мошенничестве
Главный врач ГБУЗ "Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД" министерства здравоохранения Краснодарского края арестован по обвинению в мошенничестве в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:51:00+03:00
2026-03-12T13:51:00+03:00
2026-03-12T13:51:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
краснодар
краснодарский край
россия
краснодар
Главврача больницы на Кубани арестовали по делу о мошенничестве
КРАСНОДАР, 12 мар – РИА Новости. Главный врач ГБУЗ "Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД" министерства здравоохранения Краснодарского края арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили журналистам в региональном УФСБ России.
По данным ведомства, фигурант фиктивно трудоустроил в больницу своих близких родственников и знакомых, им выплачивались зарплата, премии, а также начислялся трудовой стаж. Его действиями был причинен ущерб минздраву Кубани на сумму более 8 миллионов рублей, отметили в управлении.
"УФСБ России
по Краснодарскому краю
в Краснодаре
пресечена противоправная деятельность главного врача ГБУЗ "Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД" министерства здравоохранения Краснодарского края, причастного к хищению бюджетных денежных средств в особо крупном размере... Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 1 статьи 285 УК России ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "Злоупотребление должностными полномочиями"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.