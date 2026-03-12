Главврача больницы на Кубани арестовали по делу о мошенничестве

КРАСНОДАР, 12 мар – РИА Новости. Главный врач ГБУЗ "Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД" министерства здравоохранения Краснодарского края арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили журналистам в региональном УФСБ России.

По данным ведомства, фигурант фиктивно трудоустроил в больницу своих близких родственников и знакомых, им выплачивались зарплата, премии, а также начислялся трудовой стаж. Его действиями был причинен ущерб минздраву Кубани на сумму более 8 миллионов рублей, отметили в управлении.