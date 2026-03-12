Рейтинг@Mail.ru
Главврача больницы на Кубани арестовали по делу о мошенничестве
13:51 12.03.2026
Главврача больницы на Кубани арестовали по делу о мошенничестве
Главный врач ГБУЗ "Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД" министерства здравоохранения Краснодарского края арестован по обвинению в мошенничестве в... РИА Новости, 12.03.2026
происшествия, краснодарский край, россия, краснодар
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Краснодар
Главврача больницы на Кубани арестовали по делу о мошенничестве

© РИА Новости
© РИА Новости
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 мар – РИА Новости. Главный врач ГБУЗ "Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД" министерства здравоохранения Краснодарского края арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили журналистам в региональном УФСБ России.
По данным ведомства, фигурант фиктивно трудоустроил в больницу своих близких родственников и знакомых, им выплачивались зарплата, премии, а также начислялся трудовой стаж. Его действиями был причинен ущерб минздраву Кубани на сумму более 8 миллионов рублей, отметили в управлении.
"УФСБ России по Краснодарскому краю в Краснодаре пресечена противоправная деятельность главного врача ГБУЗ "Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД" министерства здравоохранения Краснодарского края, причастного к хищению бюджетных денежных средств в особо крупном размере... Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 1 статьи 285 УК России ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "Злоупотребление должностными полномочиями"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
4 марта, 18:05
Экс-зама главы Кызыла арестовали за мошенничество на семь миллионов рублей
4 марта, 18:05
 
Происшествия Краснодарский край Россия Краснодар
 
 
