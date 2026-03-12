Рейтинг@Mail.ru
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд
10:51 12.03.2026 (обновлено: 11:07 12.03.2026)
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд - РИА Новости, 12.03.2026
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд
Фигуранты уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" доставлены в суд для оглашения приговора, передает корреспондент РИА Новости из суда. РИА Новости, 12.03.2026
2026
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд

РИА Новости: фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" доставили в суд

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" доставлены в суд для оглашения приговора, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Оглашение приговора назначено на 11.00 мск.
На скамье подсудимых 19 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей — Далерджон Мирзоев*, Шамсидин Фаридуни*, Мухаммадсобир Файзов* и Рачабализода Муродали* (все внесены в перечень террористов и экстремистов). Остальным инкриминируется пособничество. Гособвинение запросило для 15 фигурантов пожизненное лишение свободы .
* внесены в перечень террористов и экстремистов
"Заплатить обещали в Киеве". Какие сроки получили террористы из "Крокуса"
© 2026 МИА «Россия сегодня»
