Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд - РИА Новости, 12.03.2026
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд
Фигуранты уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" доставлены в суд для оглашения приговора, передает корреспондент РИА Новости из суда. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:51:00+03:00
2026-03-12T10:51:00+03:00
2026-03-12T11:07:00+03:00
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" доставлены в суд для оглашения приговора, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Оглашение приговора назначено на 11.00 мск.
На скамье подсудимых 19 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей — Далерджон Мирзоев*, Шамсидин Фаридуни*, Мухаммадсобир Файзов* и Рачабализода Муродали* (все внесены в перечень террористов и экстремистов). Остальным инкриминируется пособничество. Гособвинение запросило для 15 фигурантов пожизненное лишение свободы .
* внесены в перечень террористов и экстремистов