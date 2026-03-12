Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" доставлены в суд для оглашения приговора, передает корреспондент РИА Новости из суда.

На скамье подсудимых 19 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей — Далерджон Мирзоев*, Шамсидин Фаридуни*, Мухаммадсобир Файзов* и Рачабализода Муродали* (все внесены в перечень террористов и экстремистов). Остальным инкриминируется пособничество. Гособвинение запросило для 15 фигурантов пожизненное лишение свободы .