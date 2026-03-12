Крикунов назвал переизбрание Третьяка главой ФХР логичным

«

"Обычно работу президента Федерации хоккея России оценивают по тем результатам, которые наша команда показывает на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Но нас же от всех международных соревнований отрезали. А внутри России все идет нормально, по накатанной системе, без срывов. За исключением того, что одну игру пришлось перенести (из-за атаки беспилотников на Сочи – ред.). Он работает нормально, поэтому я считаю, что переизбрание Владислава Третьяка – логичное решение", - сказал Крикунов.