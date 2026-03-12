https://ria.ru/20260312/krikunov-2080232534.html
Крикунов назвал переизбрание Третьяка главой ФХР логичным
Крикунов назвал переизбрание Третьяка главой ФХР логичным
Обычно работу президента Федерации хоккея России (ФХР) оценивают по результатам выступления национальной команды на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а в... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
хоккей
владислав третьяк
владимир крикунов
федерация хоккея россии (фхр)
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Обычно работу президента Федерации хоккея России (ФХР) оценивают по результатам выступления национальной команды на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а в России глава ФХР Владислав Третьяк работает успешно, и его переизбрание логично, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
В четверг в Москве прошла отчетно-выборная конференция ФХР, на которой Третьяк в пятый раз был переизбран на пост президента организации. Трехкратный олимпийский чемпион возглавляет организацию с апреля 2006 года. В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров.
«
"Обычно работу президента Федерации хоккея России оценивают по тем результатам, которые наша команда показывает на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Но нас же от всех международных соревнований отрезали. А внутри России все идет нормально, по накатанной системе, без срывов. За исключением того, что одну игру пришлось перенести (из-за атаки беспилотников на Сочи – ред.). Он работает нормально, поэтому я считаю, что переизбрание Владислава Третьяка – логичное решение", - сказал Крикунов.
"Работа внутри страны идет, все налажено, но в самых главных турнирах мы же не участвуем", - добавил собеседник агентства.
В четверг министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по возвращению сборной России по хоккею на международную арену.