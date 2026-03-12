Рейтинг@Mail.ru
Крикунов назвал переизбрание Третьяка главой ФХР логичным - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:38 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/krikunov-2080232534.html
Крикунов назвал переизбрание Третьяка главой ФХР логичным
Крикунов назвал переизбрание Третьяка главой ФХР логичным - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Крикунов назвал переизбрание Третьяка главой ФХР логичным
Обычно работу президента Федерации хоккея России (ФХР) оценивают по результатам выступления национальной команды на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а в... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T14:38:00+03:00
2026-03-12T14:38:00+03:00
хоккей
владислав третьяк
владимир крикунов
федерация хоккея россии (фхр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840013152_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_0420fdb8ab69a8aa9a331402fbd91cdc.jpg
https://ria.ru/20260312/fkhr-2080225492.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840013152_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_b23d072d8bf9fdc3109b4751a990c866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
владислав третьяк, владимир крикунов, федерация хоккея россии (фхр)
Хоккей, Владислав Третьяк, Владимир Крикунов, Федерация хоккея России (ФХР)
Крикунов назвал переизбрание Третьяка главой ФХР логичным

Крикунов: главу ФХР оценивают по ОИ и ЧМ, а в России Третьяк работает хорошо

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЕжегодное Олимпийское собрание
Ежегодное Олимпийское собрание - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Обычно работу президента Федерации хоккея России (ФХР) оценивают по результатам выступления национальной команды на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а в России глава ФХР Владислав Третьяк работает успешно, и его переизбрание логично, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
В четверг в Москве прошла отчетно-выборная конференция ФХР, на которой Третьяк в пятый раз был переизбран на пост президента организации. Трехкратный олимпийский чемпион возглавляет организацию с апреля 2006 года. В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров.
«
"Обычно работу президента Федерации хоккея России оценивают по тем результатам, которые наша команда показывает на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Но нас же от всех международных соревнований отрезали. А внутри России все идет нормально, по накатанной системе, без срывов. За исключением того, что одну игру пришлось перенести (из-за атаки беспилотников на Сочи – ред.). Он работает нормально, поэтому я считаю, что переизбрание Владислава Третьяка – логичное решение", - сказал Крикунов.
"Работа внутри страны идет, все налажено, но в самых главных турнирах мы же не участвуем", - добавил собеседник агентства.
В четверг министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по возвращению сборной России по хоккею на международную арену.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на спортивном форуме Мы вместе. Спорт в Гостином дворе. - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Плющев назвал выдающимися результаты работы Третьяка на посту главы ФХР
Вчера, 14:16
 
ХоккейВладислав ТретьякВладимир КрикуновФедерация хоккея России (ФХР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала