В Госдуме предложили ввести льготный кредит на авто многодетным семьям

Семья во время прогулки в Новороссийске. Архивное фото

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ввести льготный потребительский кредит под 3% годовых на сумму до двух миллионов рублей для покупки нового автомобиля отечественного производства для многодетных семей при рождении четвертого ребенка.

Законопроект направлен в правительство РФ на отзыв. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проект федерального закона направлен на установление меры государственной поддержки многодетных семей, имеющих четвертого и последующих детей, в форме льготного потребительского кредита под 3% годовых на приобретение легкового автомобиля российского производства", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Документ предусматривает возможность приобрести автомобиль российского производства на льготных условиях.

Согласно законопроекту, многодетные семьи смогут получить целевой кредит под 3% годовых на сумму до 2 миллионов рублей для покупки нового автомобиля отечественного производства.

При этом кредит предлагается выдавать без требования первоначального взноса и без обеспечения в виде залога. Срок кредитования может составить до семи лет при добросовестном исполнении обязательств по договору.

Кроме того, законопроект предполагает стимулирование спроса на продукцию отечественного автопрома.

"Для семьи, где четверо и больше детей, автомобиль - это не роскошь, а вопрос повседневной жизни. Нужно отвезти детей в школу, на кружки, к врачу, решить десятки бытовых задач. Поэтому мы предлагаем дать таким семьям возможность приобрести отечественный автомобиль на льготных условиях", - сказал Гусев РИА Новости.

По его словам, инициатива решает сразу несколько задач.