В Госдуме предложили ввести льготный кредит на авто многодетным семьям - РИА Новости, 12.03.2026
00:54 12.03.2026
В Госдуме предложили ввести льготный кредит на авто многодетным семьям
В Госдуме предложили ввести льготный кредит на авто многодетным семьям
В Госдуме предложили ввести льготный кредит на авто многодетным семьям
госдума рф
общество
2026
госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили ввести льготный кредит на авто многодетным семьям

РИА Новости: Гусев предложил давать многодетным кредиты на авто под три процента

© РИА Новости / Андрей ВаренковСемья во время прогулки в Новороссийске
Семья во время прогулки в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Андрей Варенков
Семья во время прогулки в Новороссийске. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ввести льготный потребительский кредит под 3% годовых на сумму до двух миллионов рублей для покупки нового автомобиля отечественного производства для многодетных семей при рождении четвертого ребенка.
Законопроект направлен в правительство РФ на отзыв. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проект федерального закона направлен на установление меры государственной поддержки многодетных семей, имеющих четвертого и последующих детей, в форме льготного потребительского кредита под 3% годовых на приобретение легкового автомобиля российского производства", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Документ предусматривает возможность приобрести автомобиль российского производства на льготных условиях.
Согласно законопроекту, многодетные семьи смогут получить целевой кредит под 3% годовых на сумму до 2 миллионов рублей для покупки нового автомобиля отечественного производства.
При этом кредит предлагается выдавать без требования первоначального взноса и без обеспечения в виде залога. Срок кредитования может составить до семи лет при добросовестном исполнении обязательств по договору.
Кроме того, законопроект предполагает стимулирование спроса на продукцию отечественного автопрома.
"Для семьи, где четверо и больше детей, автомобиль - это не роскошь, а вопрос повседневной жизни. Нужно отвезти детей в школу, на кружки, к врачу, решить десятки бытовых задач. Поэтому мы предлагаем дать таким семьям возможность приобрести отечественный автомобиль на льготных условиях", - сказал Гусев РИА Новости.
По его словам, инициатива решает сразу несколько задач.
"Это поддержка многодетных семей, стимул для рождения детей и одновременно поддержка российского автопрома. Государство должно создавать такие инструменты, которые реально помогают семьям жить комфортнее", — добавил парламентарий.
Госдума РФОбщество
 
 
