Стартовал прием заявок на конкурс "Экспортер года. Сделано в России" - РИА Новости, 12.03.2026
13:19 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/konkurs-2080207190.html
Стартовал прием заявок на конкурс "Экспортер года. Сделано в России"
Стартовал прием заявок на конкурс "Экспортер года. Сделано в России" - РИА Новости, 12.03.2026
Стартовал прием заявок на конкурс "Экспортер года. Сделано в России"
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) объявляет о старте приема заявок на участие во всероссийской премии в области международной кооперации и... РИА Новости, 12.03.2026
Стартовал прием заявок на конкурс "Экспортер года. Сделано в России"

РЭЦ объявил о старте приема заявок на конкурс "Экспортер года. Сделано в России"

Статуэтки для награждения победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года". Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) объявляет о старте приема заявок на участие во всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года. Сделано в России".
"С 12 марта по 31 мая включительно компании крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели смогут подать заявку на соискание звания лучшего экспортера страны. В 2026 году премия претерпела значительные изменения, став еще более инклюзивной и ориентированной на современные рыночные тренды. Ключевым нововведением стала интеграция конкурса с национальной программой продвижения "Сделано в России". Теперь обладатели "птички" будут иметь дополнительные преимущества при участии в конкурсе", - сообщает РЭЦ.
Премия не только оценивает объемы поставок, географию экспорта, но и подчеркивает вклад компаний в построение российского национального бренда за рубежом. Обновленный перечень номинаций позволяет принять участие в конкурсе представителям практически всех отраслей - от тяжелого машиностроения до креативных индустрий и цифровых стартапов.
"Всероссийская премия "Экспортер года" в 2026 году вышла на новый уровень. Мы обновили порядок проведения конкурса и расширили линейку номинаций, чтобы охватить как можно больше уникальных компетенций наших предпринимателей. Сегодня экспорт - это не только тонны и кубометры, это интеллектуальный вклад, маркетинговая смелость и умение работать в цифровой среде. Наша задача - подсветить истории успеха тех, кто, несмотря на все вызовы, делает бренд "Сделано в России" синонимом качества и надежности в дружественных странах. Мы ждем заявок от лидеров, которые формируют будущее нашей экономики", - отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
Основные номинации: "Экспортер года. Промышленность", "Экспортер года. Агропромышленный комплекс", "Продукты питания", "Индустрия моды", "Индустрия красоты", "Высокие технологии ИТ", "Кино, анимация", "Индустрия туризма". Дополнительные номинации: "Женщина - экспортер года", "Новая география", "Маркетинговый прорыв", "Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ"
Подача заявки на соискание премии максимально упрощена и проходит полностью в цифровом формате на официальном сайте - exportcenter.ru/awards. На начальном этапе от экспортера потребуется минимальный пакет документов: достаточно предоставить электронную копию свидетельства ИНН, а для представителей малого и среднего бизнеса - выписку из Единого реестра МСП.
К конкурсу допускаются компании, не имеющие задолженностей по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным платежам перед бюджетом РФ. Соискателями премии могут выступать только отечественные организации. Иностранные юридические лица, а также компании, в составе учредителей которых доля участия иностранных организаций превышает установленные нормы, к участию не допускаются.
Всероссийская премия "Экспортер года" учреждена правительством Российской Федерации и является ключевым инструментом признания достижений бизнеса в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Определение победителей пройдет в два этапа: сначала на уровне федеральных округов, а затем лучшие из лучших "сразятся" в федеральном этапе.
Для получения дополнительных консультаций по вопросам участия, заполнения анкет и предоставления документов соискатели могут обратиться в оргкомитет премии по адресу электронной почты: award@exportcenter.ru.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
Экономика Росэксимбанк
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
