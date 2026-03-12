Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев рассказал о внедрении принципов бережливого производства
Краснодарский край
 
12:20 12.03.2026
Кондратьев рассказал о внедрении принципов бережливого производства
Кондратьев рассказал о внедрении принципов бережливого производства
В Краснодарском крае каждое второе предприятие реального сектора экономики работает по принципам бережливого производства, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 12.03.2026
1920
1920
true
Кондратьев рассказал о внедрении принципов бережливого производства

Кондратьев: каждая вторая компания Кубани внедряет бережливое производство

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяВениамин Кондратьев
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Вениамин Кондратьев . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Краснодарском крае каждое второе предприятие реального сектора экономики работает по принципам бережливого производства, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Оптимизировать производственные цепочки и обучать сотрудников современным методикам управления помогает Региональный центр компетенций. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства на предприятиях-участниках удалось в среднем сократить время протекания процесса на 28%, снизить запасы в потоке на 29%, увеличить выработку на 35%.
Региональный центр компетенций создан в соответствии с распоряжением губернатора Краснодарского края от 24 августа 2020 года №170-р "О создании автономной некоммерческой организации "Центр компетенций в сфере производительности труда Краснодарского края". Учредителем организации является Краснодарский край в лице министерства экономики региона.
Современные инструменты внедряют 50% организаций, которые подходят под критерии федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"В Краснодарском крае каждое второе предприятие реального сектора экономики работает по принципам бережливого производства. Сегодня в нацпроекте "Эффективная и конкурентная экономика" уже участвуют 405 организаций обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туристической сферы, транспортных, торговых и строительных компаний, предприятий ЖКХ. Такой широкий охват показывает, что бережливые технологии перестали быть инструментом только для промышленности – они становятся универсальным подходом к управлению", – сообщил журналистам Кондратьев.
Он добавил, что эта вовлеченность создает основу для дальнейшего масштабирования и укрепления экономического потенциала Краснодарского края.
По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, Кубань планирует в ближайшие годы расширять охват и внедрять бережливые технологии в новые отрасли. До конца 2030 года современные подходы к управлению начнут применять во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы. В крае таких почти 5 тысяч. Среди них – 3,1 тысячи учреждений образования и науки, 973 организации культуры, 413 – здравоохранения, 165 – спорта и туризма, 153 – социальной защиты.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Кондратьев: важно находить качественные решения для развития края
26 февраля, 13:32
 
