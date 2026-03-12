Кондратьев рассказал о внедрении принципов бережливого производства

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Краснодарском крае каждое второе предприятие реального сектора экономики работает по принципам бережливого производства, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Оптимизировать производственные цепочки и обучать сотрудников современным методикам управления помогает Региональный центр компетенций. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства на предприятиях-участниках удалось в среднем сократить время протекания процесса на 28%, снизить запасы в потоке на 29%, увеличить выработку на 35%.

Региональный центр компетенций создан в соответствии с распоряжением губернатора Краснодарского края от 24 августа 2020 года №170-р "О создании автономной некоммерческой организации "Центр компетенций в сфере производительности труда Краснодарского края". Учредителем организации является Краснодарский край в лице министерства экономики региона.

Современные инструменты внедряют 50% организаций, которые подходят под критерии федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"В Краснодарском крае каждое второе предприятие реального сектора экономики работает по принципам бережливого производства. Сегодня в нацпроекте "Эффективная и конкурентная экономика" уже участвуют 405 организаций обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туристической сферы, транспортных, торговых и строительных компаний, предприятий ЖКХ. Такой широкий охват показывает, что бережливые технологии перестали быть инструментом только для промышленности – они становятся универсальным подходом к управлению", – сообщил журналистам Кондратьев.

Он добавил, что эта вовлеченность создает основу для дальнейшего масштабирования и укрепления экономического потенциала Краснодарского края.