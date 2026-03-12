Клебо упал в полуфинале спринта на этапе Кубка мира в Драммене

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Одиннадцатикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо упал во время полуфинального забега в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).

Во время спуска американец Бен Огден наступил на лыжу Клебо, упал, повалив вместе с собой норвежца и еще двух участников забега. При падении Клебо ударился затылком и долго не мог подняться. Клебо и Огден не завершили гонку. Покидая трассу в сопровождении организаторов Клебо также держался за затылок.