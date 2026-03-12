https://ria.ru/20260312/klebo-2080332595.html
Клебо упал в полуфинале спринта на этапе Кубка мира в Драммене
Клебо упал в полуфинале спринта на этапе Кубка мира в Драммене - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Клебо упал в полуфинале спринта на этапе Кубка мира в Драммене
Одиннадцатикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо упал во время полуфинального забега в спринтерской гонке классическим стилем на этапе... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T20:04:00+03:00
2026-03-12T20:04:00+03:00
2026-03-12T23:44:00+03:00
лыжные гонки
спорт
норвегия
лыжные виды спорта
йоханнес хёсфлот клебо
норвегия
спорт, норвегия, лыжные виды спорта, йоханнес хёсфлот клебо
Лыжные гонки, Спорт, Норвегия, Лыжные виды спорта, Йоханнес Хёсфлот Клебо
Клебо упал в полуфинале спринта на этапе Кубка мира в Драммене
Клебо упал в полуфинале спринта на Кубке мира в Драммене и ударился головой
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Одиннадцатикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо упал во время полуфинального забега в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).
Во время спуска американец Бен Огден наступил на лыжу Клебо, упал, повалив вместе с собой норвежца и еще двух участников забега. При падении Клебо ударился затылком и долго не мог подняться. Клебо и Огден не завершили гонку. Покидая трассу в сопровождении организаторов Клебо также держался за затылок.
Клебо 29 лет, в феврале он стал первым спортсменом, выигравшим шесть золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх. Также он установил рекорд по наибольшему количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах (11). Помимо этого, Клебо является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки "Тур де Ски".