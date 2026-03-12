История москвича, променявшего Россию на мечту жить в Калифорнии

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Евгений Вдовин родился в Уфе, а в 2021 году уехал в США учиться на режиссера. Сегодня он живет в Лос-Анджелесе, снимает короткометражки и пытается пробиться в индустрии. Но почему-то, даже осуществив мечту, он не считает этот город своим домом.

Сколько стоит жизнь в Калифорнии? И как местные относятся к русским?

От мужского журнала до собственного агентства

Путь Евгения в профессию начался с классической московской истории. После школы он поступил в МГИМО на факультет международной журналистики.

"Честно говоря, тогда не понимал, что такое связи с общественностью: в 2003 году это казалось чем-то новым — сама профессия к тому моменту существовала в России условно лет десять", — вспоминает он в беседе с изданием "Газета.ру".

Получив диплом, он уволился из редакции глянцевого журнала 15 сентября 2008-го. А через пару дней грянул кризис. Вдовин писал для московских и питерских изданий, работал пиарщиком в небольших агентствах, потом пришел в большое пиар-агентство. Спустя время — создал свой маркетинговый бизнес. Однако хотелось чего-то большего.

Погоня за мечтой

В 2018 году Евгений поступил в Университет Южной Калифорнии на магистерскую программу по PR. Но быстро разочаровался: "Вбухивать деньги, уже занимаясь профессией, чтобы изучать этическую сторону PR, — это платить просто за возможность жить в Калифорнии".

Через несколько месяцев он вернулся в Москву. Дома Вдовин начал писать сценарии.

"Я тогда не очень понимал техническую сторону написания сценариев — просто придумывал истории", — признается он.

Чтобы восполнить пробелы, поступил на Высшие курсы сценаристов-режиссеров в мастерскую Суриковой и Добровольского. В период локдауна 2020 года Евгений учился дистанционно, пересмотрел огромное количество кино и полностью погрузился в новую реальность.

Когда пандемия COVID закончилась, он вернулся к мысли об учебе в Америке и поступил в Школу кино Университета Сан-Франциско.

Сколько нужно получать в месяц

А 20 августа 2021-го Евгений улетел в США. На следующий день началась учеба. Программа оказалась сильной — входит в топ-25 кинопрограмм мира. Но ритм жизни в Сан-Франциско был слишком расслабленный. Евгению захотелось драйва, движения, ощущения большого города.

Так он оказался в не менее дорогом Лос-Анджелесе. За квартиру с одной спальней Евгений платит около $2,2 тысячи в месяц. Продукты тоже стоят недешево.

"Фунт куриного филе в хорошем магазине стоит $20", — приводит пример Вдовин. В месяц на еду уходит примерно тысяча долларов. Цены в ресторанах выше московских: блюдо в среднем $35-40, ужин на двоих — минимум $150. Можно поесть на фуд-маркетах — там дешевле, бургер с фри обойдется в $20.

Чтобы комфортно жить в Лос-Анджелесе, нужно хорошо зарабатывать.

"Думаю, речь идет примерно о десяти тысячах долларов в месяц — это уровень действительно спокойной, комфортной жизни", — подсчитал Евгений.

"Не склонны к обобщениям"

К русским в Калифорнии относятся нормально, уверяет Вдовин.

"Американцы не склонны к обобщениям: они не привязывают отдельного человека к политике или к образу страны в целом. Я ни разу не сталкивался с тем, чтобы ко мне относились иначе, чем к представителям любых других национальностей", — говорит он.

В планах у Вдовина — продолжать снимать. В следующем году он надеется прокатить по фестивалям свой последний короткометражный фильм His Biggest Role, с которым защищал магистерскую. Кроме того, работает над двумя полнометражными фильмами.

"О каком-то стабильном доходе в Америке я пока не мечтаю. <...> В каком-то смысле Лос-Анджелес — место, куда приезжают за мечтой. И нередко уезжают ни с чем", — говорит Евгений.

Тем временем в России…

Пока одни россияне пытаются закрепиться в Америке, другие возвращаются обратно. Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина рассказала, что каждый месяц около 100-150 человек из недружественных стран переезжают в Россию. Лидируют Франция и Германия, за ними следуют США, Австралия и Италия.

"Эти люди в основном с политикой не связаны, это вопрос неприятия неолиберальных ценностей, нетрадиционной повестки, желание воспитывать своих детей в классическом обществе", — пояснила Бутина.

Те, кто уехали, часто разочаровываются. Комик Данила Поперечный* предупреждает : "Для тех, кого интересует, насколько дорого жить в Лос-Анджелесе: бегите отсюда, даже не думайте сюда приезжать".

По его словам, в месяц приходится тратить около пяти тысяч долларов — и это без всякой роскоши.

Уже сейчас многие беглые блогеры, актеры, комики признаются в тоске по России. Например, Руслан Белый* в Испании с горечью говорит : "Не понимаю, зачем уехал".

Выяснилось, что реальность эмиграции оказалась суровее, чем рисовалось в мечтах. И для Вдовина, пока еще строящего свою американскую карьеру, этот вопрос тоже остается открытым.