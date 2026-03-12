Рейтинг@Mail.ru
История москвича, променявшего Россию на мечту жить в Калифорнии
04:00 12.03.2026
История москвича, променявшего Россию на мечту жить в Калифорнии
История москвича, променявшего Россию на мечту жить в Калифорнии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152477/70/1524777095_0:316:4913:3080_1920x0_80_0_0_4ce149f5faffdbe56dcff2966d7f588a.jpg
История москвича, променявшего Россию на мечту жить в Калифорнии

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Евгений Вдовин родился в Уфе, а в 2021 году уехал в США учиться на режиссера. Сегодня он живет в Лос-Анджелесе, снимает короткометражки и пытается пробиться в индустрии. Но почему-то, даже осуществив мечту, он не считает этот город своим домом.
Сколько стоит жизнь в Калифорнии? И как местные относятся к русским?

От мужского журнала до собственного агентства

Путь Евгения в профессию начался с классической московской истории. После школы он поступил в МГИМО на факультет международной журналистики.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве
"Честно говоря, тогда не понимал, что такое связи с общественностью: в 2003 году это казалось чем-то новым — сама профессия к тому моменту существовала в России условно лет десять", — вспоминает он в беседе с изданием "Газета.ру".
Получив диплом, он уволился из редакции глянцевого журнала 15 сентября 2008-го. А через пару дней грянул кризис. Вдовин писал для московских и питерских изданий, работал пиарщиком в небольших агентствах, потом пришел в большое пиар-агентство. Спустя время — создал свой маркетинговый бизнес. Однако хотелось чего-то большего.

Погоня за мечтой

В 2018 году Евгений поступил в Университет Южной Калифорнии на магистерскую программу по PR. Но быстро разочаровался: "Вбухивать деньги, уже занимаясь профессией, чтобы изучать этическую сторону PR, — это платить просто за возможность жить в Калифорнии".
Через несколько месяцев он вернулся в Москву. Дома Вдовин начал писать сценарии.
CC0 / larsen9236 / Пляж в Калифорнии
Пляж в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
CC0 / larsen9236 /
Пляж в Калифорнии
"Я тогда не очень понимал техническую сторону написания сценариев — просто придумывал истории", — признается он.
Чтобы восполнить пробелы, поступил на Высшие курсы сценаристов-режиссеров в мастерскую Суриковой и Добровольского. В период локдауна 2020 года Евгений учился дистанционно, пересмотрел огромное количество кино и полностью погрузился в новую реальность.
Когда пандемия COVID закончилась, он вернулся к мысли об учебе в Америке и поступил в Школу кино Университета Сан-Франциско.

Сколько нужно получать в месяц

А 20 августа 2021-го Евгений улетел в США. На следующий день началась учеба. Программа оказалась сильной — входит в топ-25 кинопрограмм мира. Но ритм жизни в Сан-Франциско был слишком расслабленный. Евгению захотелось драйва, движения, ощущения большого города.
Так он оказался в не менее дорогом Лос-Анджелесе. За квартиру с одной спальней Евгений платит около $2,2 тысячи в месяц. Продукты тоже стоят недешево.
"Фунт куриного филе в хорошем магазине стоит $20", — приводит пример Вдовин. В месяц на еду уходит примерно тысяча долларов. Цены в ресторанах выше московских: блюдо в среднем $35-40, ужин на двоих — минимум $150. Можно поесть на фуд-маркетах — там дешевле, бургер с фри обойдется в $20.
Чтобы комфортно жить в Лос-Анджелесе, нужно хорошо зарабатывать.
"Думаю, речь идет примерно о десяти тысячах долларов в месяц — это уровень действительно спокойной, комфортной жизни", — подсчитал Евгений.

"Не склонны к обобщениям"

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuЛуна над Лос-Анджелесом, Калифорния
Луна над Лос-Анджелесом, Калифорния - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Луна над Лос-Анджелесом, Калифорния
К русским в Калифорнии относятся нормально, уверяет Вдовин.
"Американцы не склонны к обобщениям: они не привязывают отдельного человека к политике или к образу страны в целом. Я ни разу не сталкивался с тем, чтобы ко мне относились иначе, чем к представителям любых других национальностей", — говорит он.
В планах у Вдовина — продолжать снимать. В следующем году он надеется прокатить по фестивалям свой последний короткометражный фильм His Biggest Role, с которым защищал магистерскую. Кроме того, работает над двумя полнометражными фильмами.
"О каком-то стабильном доходе в Америке я пока не мечтаю. <...> В каком-то смысле Лос-Анджелес — место, куда приезжают за мечтой. И нередко уезжают ни с чем", — говорит Евгений.

Тем временем в России…

Пока одни россияне пытаются закрепиться в Америке, другие возвращаются обратно. Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина рассказала, что каждый месяц около 100-150 человек из недружественных стран переезжают в Россию. Лидируют Франция и Германия, за ними следуют США, Австралия и Италия.
"Эти люди в основном с политикой не связаны, это вопрос неприятия неолиберальных ценностей, нетрадиционной повестки, желание воспитывать своих детей в классическом обществе", — пояснила Бутина.
Те, кто уехали, часто разочаровываются. Комик Данила Поперечный* предупреждает: "Для тех, кого интересует, насколько дорого жить в Лос-Анджелесе: бегите отсюда, даже не думайте сюда приезжать".
По его словам, в месяц приходится тратить около пяти тысяч долларов — и это без всякой роскоши.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВидеоблогер Данила Поперечный*
Видеоблогер Данила Поперечный - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Видеоблогер Данила Поперечный*
Уже сейчас многие беглые блогеры, актеры, комики признаются в тоске по России. Например, Руслан Белый* в Испании с горечью говорит: "Не понимаю, зачем уехал".
Выяснилось, что реальность эмиграции оказалась суровее, чем рисовалось в мечтах. И для Вдовина, пока еще строящего свою американскую карьеру, этот вопрос тоже остается открытым.
* Лицо, признанное в России иностранным агентом.
 
 
 
