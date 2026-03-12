Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил об уничтожении польской САУ Krab на Харьковском направлении - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/kadyrov-2080310978.html
Кадыров сообщил об уничтожении польской САУ Krab на Харьковском направлении
Кадыров сообщил об уничтожении польской САУ Krab на Харьковском направлении - РИА Новости, 12.03.2026
Кадыров сообщил об уничтожении польской САУ Krab на Харьковском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения польской самоходной артиллерийской установки Krab и боевиков ВСУ на харьковском направлении. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T19:06:00+03:00
2026-03-12T19:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150019_0:120:1782:1122_1920x0_80_0_0_a518181c172843ac41d6af74a62229d5.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150019_0:0:1782:1338_1920x0_80_0_0_403577988c89c7e46adb21fe579c5bc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров сообщил об уничтожении польской САУ Krab на Харьковском направлении

Кадыров сообщил об уничтожении САУ Krab и военных ВСУ на Харьковском направлении

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 12 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения польской самоходной артиллерийской установки Krab и боевиков ВСУ на харьковском направлении.
"В ходе боевой работы разведка обнаружила польскую самоходную артиллерийскую установку Krab… Точным ударом дрона САУ была выведена из строя. На этом работа не закончилась. После поражения техники операторы продолжили наблюдение и нанесли дополнительные удары по обнаруженной живой силе противника, пытавшейся укрыться", - написал Кадыров в своем Telegram-канале, опубликовав кадры поражения установки.
Глава региона уточнил, что на харьковском направлении работает группа "Охотника" спецназа "Ахмат" МО РФ вместе с подразделениями 1431-го мотострелкового полка.
"Еще одна единица техники иностранного производства и представители укронато пополнили список неудачных экспериментов противника на этом направлении", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала