Кадыров сообщил об уничтожении польской САУ Krab на Харьковском направлении

ГРОЗНЫЙ, 12 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения польской самоходной артиллерийской установки Krab и боевиков ВСУ на харьковском направлении.

"Еще одна единица техники иностранного производства и представители укронато пополнили список неудачных экспериментов противника на этом направлении", - написал он.