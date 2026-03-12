Кадыров сообщил об уничтожении польской САУ Krab на Харьковском направлении

ГРОЗНЫЙ, 12 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения польской самоходной артиллерийской установки Krab и боевиков ВСУ на харьковском направлении.
"В ходе боевой работы разведка обнаружила польскую самоходную артиллерийскую установку Krab… Точным ударом дрона САУ была выведена из строя. На этом работа не закончилась. После поражения техники операторы продолжили наблюдение и нанесли дополнительные удары по обнаруженной живой силе противника, пытавшейся укрыться", - написал Кадыров в своем Telegram-канале, опубликовав кадры поражения установки.
Глава региона уточнил, что на харьковском направлении работает группа "Охотника" спецназа "Ахмат" МО РФ вместе с подразделениями 1431-го мотострелкового полка.
"Еще одна единица техники иностранного производства и представители укронато пополнили список неудачных экспериментов противника на этом направлении", - написал он.
