Япония выпустит из резервов 80 миллионов баррелей нефти

Такой объем соответствует необходимому на 45 дней количеству нефти. Как ожидается, из коммерческих резервов будет взято количество, соответствующее 15 дням, а из государственных – 30 дням.

Япония намерена начать выпуск резерва с 16 марта. Страна располагает запасом нефти на 254 дня, это около 470 миллионов баррелей. Из них в государственных хранилищах запаса нефти хватит на 146 дней, а в хранилищах нефтяных и торговых компаний – на 101 день.