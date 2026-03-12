https://ria.ru/20260312/izrail-2080092506.html
Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана в направлении своей территории
Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана в направлении своей территории - РИА Новости, 12.03.2026
Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана в направлении своей территории
Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана в направлении израильской территории, работает ПВО, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T01:40:00+03:00
2026-03-12T01:40:00+03:00
2026-03-12T01:40:00+03:00
в мире
израиль
иран
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079876819_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb913bb49db62e4bdc4a813cd95a8a22.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079876819_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec556b603f74676c1b2f3229d414c631.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана в направлении своей территории
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана и ведет их перехват