В Тель-Авиве объявили воздушную тревогу

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - РИА Новости. Воздушная тревога сработала в Тель-Авиве без раннего оповещения об угрозе ракетного обстрела, что может свидетельствовать об атаке со стороны Ливана, над городом слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.