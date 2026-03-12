https://ria.ru/20260312/izrail-2080092018.html
В Тель-Авиве объявили воздушную тревогу
В Тель-Авиве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога сработала в Тель-Авиве без раннего оповещения об угрозе ракетного обстрела, что может свидетельствовать об атаке со стороны Ливана, над... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T01:35:00+03:00
2026-03-12T01:35:00+03:00
2026-03-12T01:39:00+03:00
в мире
тель-авив
военная операция сша и израиля против ирана
хезболла
израиль
В Тель-Авиве объявили воздушную тревогу без раннего оповещения об обстреле