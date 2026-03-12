Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве объявили воздушную тревогу
01:35 12.03.2026 (обновлено: 01:39 12.03.2026)
В Тель-Авиве объявили воздушную тревогу
В Тель-Авиве объявили воздушную тревогу
Дарья Буймова
Работа ПВО в Тель-Авиве
Работа ПВО в Тель-Авиве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - РИА Новости. Воздушная тревога сработала в Тель-Авиве без раннего оповещения об угрозе ракетного обстрела, что может свидетельствовать об атаке со стороны Ливана, над городом слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
По данным израильской системы оповещения об угрозе обстрелов, тревога сработала в нескольких пригородах Тель-Авива.
В среду вечером ливанское движение "Хезболлах" нанесло массированный удар ракетами по израильским городам Кирьят-Шмона и Нагария в рамках вновь объявленной операции против Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
