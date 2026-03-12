Рейтинг@Mail.ru
Филиппов рассказал об атмосфере на Олимпиаде в Италии - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 12.03.2026 (обновлено: 14:42 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/italija-2080174641.html
Филиппов рассказал об атмосфере на Олимпиаде в Италии
Филиппов рассказал об атмосфере на Олимпиаде в Италии - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Филиппов рассказал об атмосфере на Олимпиаде в Италии
Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в ски-альпинизме Никита Филиппов заявил, что в Италии не подвергался провокациям и оскорблениям. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T11:52:00+03:00
2026-03-12T14:42:00+03:00
италия
россия
лозанна
никита филиппов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020348577_0:256:960:796_1920x0_80_0_0_dc41007ffbd968f8dfaea90d08276c1e.jpg
https://ria.ru/20260304/filippov-2078452451.html
италия
россия
лозанна
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020348577_0:223:960:943_1920x0_80_0_0_b4b65d02c47ec6c9ea2310be2fdba6fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
италия, россия, лозанна, никита филиппов
Италия, Россия, Лозанна, Никита Филиппов
Филиппов рассказал об атмосфере на Олимпиаде в Италии

Филиппов: на ОИ-2026 не было провокаций и оскорблений

© Фото : Telegram-канал Никиты ФилипповаРоссийский ски-альпинист Никита Филиппов
Российский ски-альпинист Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Telegram-канал Никиты Филиппова
Российский ски-альпинист Никита Филиппов . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости, Сергей Смышляев. Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в ски-альпинизме Никита Филиппов заявил, что в Италии не подвергался провокациям и оскорблениям.
Филиппов стал единственным представителем России, завоевавшим медаль на зимних Олимпийских играх 2026 года.
«
"Никаких провокаций и оскорблений не было. Тепло и уютно, домашняя обстановка. Все локации были разведены, поэтому не было ощущения большого праздника. На юношеской Олимпиаде в Лозанне это больше ощущалось. А тут было больше похоже на чемпионат мира по ски-альпинизму. Нас болельщики любят и порой болеют больше, чем за свои страны", - сказал Филиппов на пресс-конференции.
Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Призер Олимпиады Филиппов стал чемпионом Европы по ски-альпинизму
4 марта, 13:54
 
ИталияРоссияЛозаннаНикита Филиппов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала