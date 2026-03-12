https://ria.ru/20260312/italija-2080174641.html
Филиппов рассказал об атмосфере на Олимпиаде в Италии
Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в ски-альпинизме Никита Филиппов заявил, что в Италии не подвергался провокациям и оскорблениям. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Филиппов: на ОИ-2026 не было провокаций и оскорблений