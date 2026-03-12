VK Видео: 23% россиян в парах считают изменой просмотр сериала без них

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Платформа VK Видео изучила, как пары смотрят сериалы и как относятся к тому, что один из партнёров досматривает серии без другого. 40% опрошенных признались, что поступали так, а 23% назвали это изменой.

30% опрошенных практически всегда смотрят сериалы вместе с партнёром. Чаще так отвечали мужчины — 37% (женщины — 24%), а также те, кто в отношениях до 5 лет. Но не все готовы ждать, когда их второй половине будет удобно присоединиться к просмотру.

Пользователи поделились, почему продолжают смотреть сериал отдельно. В топе причин — разные вкусы и дефицит времени.

© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте Исследование VK Видео © Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте Исследование VK Видео

Сам факт просмотра сериала втайне от партнёра пользователи оценили по-разному: 31% относятся к такому позитивно или с юмором, 46% отметили, что им всё равно, а 23% реагируют негативно — считают "сериальной изменой".

Вместе с тем 64% всех опрошенных уверены: совместный просмотр сериалов укрепляет их пару. Так думают 69% мужчин и 59% женщин. Конфликтов при выборе сериалов практически не возникает — 92% пар из-за этого не спорят. Совместный просмотр в большинстве случаев вовлечённый (77%), а не фоновый (3%).

В опросе приняли участие пользователи, находящиеся в отношениях: 89% из них живут вместе, 81% состоят в браке. Сериалы за последний месяц смотрели 65% опрошенных. Для просмотра сериалов 73% пар используют личные аккаунты — общий аккаунт есть лишь у 28% респондентов.