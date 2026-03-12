"Терпи, моя красавица": российский борец отреагировал на выходку украинца

Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи проходит с 10 по 15 марта в Зренянине. Турнир стал первым официальным стартом под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW) с 2021 года, где российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.