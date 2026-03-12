https://ria.ru/20260312/islamgereev-2080292929.html
"Терпи, моя красавица": российский борец отреагировал на выходку украинца
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев, комментируя решение украинского борца Артура Костюка устроить акцию протеста на церемонии награждения, процитировал президента России Владимира Путина, отметив, что спорт должен оставаться вне политики.
В среду россиянин Исламгереев завоевал золото проходящего в Сербии
чемпионата Европы среди спортсменов не старше 23 лет в весовой категории до 86 килограммов, Костюк стал третьим. Во время церемонии награждения, как только зазвучал российский гимн, украинец сошел с пьедестала почета и повернулся спиной.
"По поводу победы хотел сказать, что я сильно рад, что смог всех порадовать, своих родителей, близких, друзей, и, конечно, всех болельщиков страны, ведь я представлял Россию
на международной арене, а когда ты в составе сборной команды России по борьбе, ты на все соревнования выезжаешь в качестве фаворита, и это большая ответственность. А по поводу украинского спортсмена мне сказать нечего. Меня с детства учили, что спорт вне политики. Я просто процитирую президента: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица", - заявил РИА Новости Исламгереев.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи проходит с 10 по 15 марта в Зренянине. Турнир стал первым официальным стартом под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW) с 2021 года, где российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.