"Выхода нет". В США сделали тревожное заявление об операции против Ирана
Операция США и Израиля против Ирана оказалось провальной, такое мнение выразил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Операция США и Израиля против Ирана оказалось провальной, такое мнение выразил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала
Deep Dive.
"Я считаю, что это был эпический провал. Абсолютно невероятно. Сейчас идет двенадцатый день, и конца этому совершенно не видно", — заявил он.
Дэвис
отметил, что Ормузский пролив
по-прежнему закрыт, а цены на нефть остаются высокими. Кроме того, есть жертвы среди американских военных. Также эксперт обратил внимание на то, что многие заявленные цели операции не были достигнуты: власть в Иране
не удалось сместить, его флот и силовые структуры не уничтожены. При этом у США
нет четкой стратегии выхода из конфликта.
"Сейчас у нас нет четкой конечной цели, нет ясного плана и нет средств для продолжения этого конфликта в прежнем формате. Остается только иррациональная эскалация — например, наземное вторжение, которое почти наверняка закончится провалом <…> Вот это меня действительно беспокоит. Легкого выхода из этой ситуации нет", — заключил он.
Масштабная операция Израиля
и США
против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве
заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном
ядерного оружия. Вашингтон
пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В МИД России осудили нападение, заявив, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на США и Израиле.