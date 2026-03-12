"Выхода нет". В США сделали тревожное заявление об операции против Ирана

"Я считаю, что это был эпический провал. Абсолютно невероятно. Сейчас идет двенадцатый день, и конца этому совершенно не видно", — заявил он.

"Сейчас у нас нет четкой конечной цели, нет ясного плана и нет средств для продолжения этого конфликта в прежнем формате. Остается только иррациональная эскалация — например, наземное вторжение, которое почти наверняка закончится провалом <…> Вот это меня действительно беспокоит. Легкого выхода из этой ситуации нет", — заключил он.