"Выхода нет". В США сделали тревожное заявление об операции против Ирана
22:16 12.03.2026 (обновлено: 23:43 12.03.2026)
"Выхода нет". В США сделали тревожное заявление об операции против Ирана
Операция США и Израиля против Ирана оказалось провальной, такое мнение выразил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 12.03.2026
в мире, сша, израиль, иран, дэниел дэвис, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Дэниел Дэвис, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дэвис: операция США и Израиля против Ирана оказалась провальной

© REUTERS / Raghed WakedДым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Raghed Waked
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Операция США и Израиля против Ирана оказалось провальной, такое мнение выразил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Я считаю, что это был эпический провал. Абсолютно невероятно. Сейчас идет двенадцатый день, и конца этому совершенно не видно", — заявил он.
Иранская ракета летит в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Уничтожение близко". Иран выступил с предупреждением к Израилю
Вчера, 20:20
Дэвис отметил, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт, а цены на нефть остаются высокими. Кроме того, есть жертвы среди американских военных. Также эксперт обратил внимание на то, что многие заявленные цели операции не были достигнуты: власть в Иране не удалось сместить, его флот и силовые структуры не уничтожены. При этом у США нет четкой стратегии выхода из конфликта.
"Сейчас у нас нет четкой конечной цели, нет ясного плана и нет средств для продолжения этого конфликта в прежнем формате. Остается только иррациональная эскалация — например, наземное вторжение, которое почти наверняка закончится провалом <…> Вот это меня действительно беспокоит. Легкого выхода из этой ситуации нет", — заключил он.
Масштабная операция Израиля и США против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В МИД России осудили нападение, заявив, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на США и Израиле.
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Жестокая реальность". На Западе заговорили о России после атак на Иран
Вчера, 18:43
 
В миреСШАИзраильИранДэниел ДэвисВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
