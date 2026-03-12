Посол Ирана рассказал о действиях американских военных в стране

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американские военные координируют атаки на Иран из отелей, заявил посол ИРИ в Москве Казем Джалали.
«
"Вы можете задать вопрос, почему мы стреляем по другим объектам, кроме американских военных баз. Я вам объясню: есть причина. Причина в том, что американцы покидают военные базы и базируются в определенных отелях и гостиницах и оттуда ведут и планируют борьбу против нас", — рассказал он в пресс-центре "Россия сегодня".
Вашингтон и Тель-Авив полностью растоптали международное право агрессией против Тегерана, подчеркнул дипломат.
«
"Мы видим сегодня большое количество убийств и разрушений <...>. Они решили убить нашего лидера. Это не соответствует никаким стандартам, ни моральным, ни международным. С большим сожалением наблюдаем, что весь мир, вместо того чтобы осудить Израиль и США, ( действует. — Прим. ред.) наоборот", — отметил Джалали.
Посол предупредил, что реакция ИРИ на нападение будет несоразмерной, а диалог с Вашингтоном будет строиться исходя из интересов Тегерана.
"Мы никогда не отказывались от переговоров <...> В этот раз мы не повторим (ошибок. — Прим. ред.), и если будут переговоры — будут условия. Для начала агрессора нужно поставить на место", — добавил он.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.
В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.