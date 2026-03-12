Рейтинг@Mail.ru
Посол Ирана рассказал о действиях американских военных в стране - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 12.03.2026 (обновлено: 12:31 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/iran-2080171439.html
Посол Ирана рассказал о действиях американских военных в стране
Посол Ирана рассказал о действиях американских военных в стране - РИА Новости, 12.03.2026
Посол Ирана рассказал о действиях американских военных в стране
Американские военные координируют атаки на Иран из отелей, заявил посол ИРИ в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:37:00+03:00
2026-03-12T12:31:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
казем джалали
али хаменеи
амир саид иравани
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080183035_0:73:2966:1741_1920x0_80_0_0_7de1be92558ec20381a1932ca1f7b19c.jpg
https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080133997.html
https://ria.ru/20260312/ranenie-2080157895.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080004354.html
иран
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080183035_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9f8caf8a6f55bb674fd53f59f8e9ae7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, сша, казем джалали, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, США, Казем Джалали, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посол Ирана рассказал о действиях американских военных в стране

Джалали: американские военные покидают базы и ведут борьбу из отелей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосол Ирана Казем Джалали в пресс-центре "Россия сегодня
Посол Ирана Казем Джалали в пресс-центре Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Посол Ирана Казем Джалали в пресс-центре "Россия сегодня
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американские военные координируют атаки на Иран из отелей, заявил посол ИРИ в Москве Казем Джалали.
«

"Вы можете задать вопрос, почему мы стреляем по другим объектам, кроме американских военных баз. Я вам объясню: есть причина. Причина в том, что американцы покидают военные базы и базируются в определенных отелях и гостиницах и оттуда ведут и планируют борьбу против нас", — рассказал он в пресс-центре "Россия сегодня".

Посол Ирана в России Джалали Казем - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Посол Ирана Джалали: удар по авианосцу "Авраам Линкольн" – послание для США
Вчера, 11:00
Вашингтон и Тель-Авив полностью растоптали международное право агрессией против Тегерана, подчеркнул дипломат.
«

"Мы видим сегодня большое количество убийств и разрушений <...>. Они решили убить нашего лидера. Это не соответствует никаким стандартам, ни моральным, ни международным. С большим сожалением наблюдаем, что весь мир, вместо того чтобы осудить Израиль и США, ( действует. — Прим. ред.) наоборот", — отметил Джалали.

Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В МИД Ирана сообщили о ранении верховного лидера страны
Вчера, 10:59
Посол предупредил, что реакция ИРИ на нападение будет несоразмерной, а диалог с Вашингтоном будет строиться исходя из интересов Тегерана.
"Мы никогда не отказывались от переговоров <...> В этот раз мы не повторим (ошибок. — Прим. ред.), и если будут переговоры — будут условия. Для начала агрессора нужно поставить на место", — добавил он.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.
В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Посол Ирана предупредил арабские страны об опасности политики Израиля
Вчера, 08:00
 
В миреИранРоссияСШАКазем ДжалалиАли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала