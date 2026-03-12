Ирак заявил о снижении объемов добычи нефти из-за эскалации вокруг Ирана

ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Добыча нефти в Ираке до начала военных действий превышала четыре миллиона баррелей в сутки, она продолжится в объёме 1,4 миллиона баррелей в сутки, сообщил в четверг министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани после заседания по ситуации в отрасли.