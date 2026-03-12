Рейтинг@Mail.ru
Ирак заявил о снижении объемов добычи нефти из-за эскалации вокруг Ирана
16:02 12.03.2026 (обновлено: 16:21 12.03.2026)
Ирак заявил о снижении объемов добычи нефти из-за эскалации вокруг Ирана
Ирак заявил о снижении объемов добычи нефти из-за эскалации вокруг Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
Ирак заявил о снижении объемов добычи нефти из-за эскалации вокруг Ирана
Добыча нефти в Ираке до начала военных действий превышала четыре миллиона баррелей в сутки, она продолжится в объёме 1,4 миллиона баррелей в сутки, сообщил в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:02:00+03:00
2026-03-12T16:21:00+03:00
в мире
ирак
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
иран
сша
в мире, ирак, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ирак заявил о снижении объемов добычи нефти из-за эскалации вокруг Ирана

Ирак заявил о снижении объемов добычи нефти из-за эскалации вокруг Ирана втрое

ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Добыча нефти в Ираке до начала военных действий превышала четыре миллиона баррелей в сутки, она продолжится в объёме 1,4 миллиона баррелей в сутки, сообщил в четверг министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани после заседания по ситуации в отрасли.
"Ирак продолжит добывать нефть на уровне 1,4 миллиона баррелей в день", - сказал он, отметив, что "до военных действий добыча нефти в Ираке превышала четыре миллиона баррелей в сутки".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим ряд государств региона, в том числе Ирак, сокращают добычу нефти.
Атака топливных танкеров в иракских водах. 12 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
КСИР подтвердил атаку на танкер Safesea в Персидском заливе
