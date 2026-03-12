Обвиняемого в госизмене чиновника из Хабаровска отправили под стражу

"Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела, пришёл к выводу об удовлетворении ходатайства следователя, избрав меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу, сроком на 2 месяца, по 09 мая 2026 года включительно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у фигуранта есть действующий заграничный паспорт и родственник, который может предоставить обвиняемому жильё, если тот попросит о предоставлении политического убежища. В связи с этим, просьба обвиняемого и его защитника о мере пресечения в виде домашнего ареста была отклонена.