Обвиняемого в госизмене чиновника из Хабаровска отправили под стражу
Обвиняемый в госизмене житель Хабаровска, занимавший руководящую должность в одном из госучреждений, отправлен под стражу на 2 месяца, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.03.2026
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Обвиняемый в госизмене житель Хабаровска, занимавший руководящую должность в одном из госучреждений, отправлен под стражу на 2 месяца, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
Чиновник, занимавший руководящую должность в одном из госучреждений, неоднократно переводил деньги для оказания помощи вооружённым силам иностранного государства.
"Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела, пришёл к выводу об удовлетворении ходатайства следователя, избрав меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу, сроком на 2 месяца, по 09 мая 2026 года включительно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что у фигуранта есть действующий заграничный паспорт и родственник, который может предоставить обвиняемому жильё, если тот попросит о предоставлении политического убежища. В связи с этим, просьба обвиняемого и его защитника о мере пресечения в виде домашнего ареста была отклонена.