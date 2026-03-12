Ворончихину вызвали на допинг-контроль после завоевания серебра

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Завоевавшая серебро в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии российская горнолыжница Варвара Ворончихина была отправлена на допинг-тест после соревнований.

В четверг Ворончихина, которая выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки), заняла второе место в гигантском слаломе. По сумме двух попыток она показала результат 2 минуты 25,26 секунды, уступив 2,84 секунды победительнице шведке Эббе Оршё.