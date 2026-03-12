https://ria.ru/20260312/gornolyzhnitsa-2080257024.html
Ворончихину вызвали на допинг-контроль после завоевания серебра
Ворончихину вызвали на допинг-контроль после завоевания серебра
Ворончихину проверили на допинг после завоевания серебра в гигантском слаломе
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Завоевавшая серебро в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии российская горнолыжница Варвара Ворончихина была отправлена на допинг-тест после соревнований.
В четверг Ворончихина, которая выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки), заняла второе место в гигантском слаломе. По сумме двух попыток она показала результат 2 минуты 25,26 секунды, уступив 2,84 секунды победительнице шведке Эббе Оршё.
"Надо бежать, ждут на допинг-тест", - сообщила журналистам Ворончихина.
Ранее на Паралимпиаде в Италии
Ворончихина одержала победу в супергиганте и завоевала бронзу в скоростном спуске. Спортсменке 23 года, она чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира.