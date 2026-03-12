Рейтинг@Mail.ru
Число офтальмологических операций в МО увеличилось на 20% в 2025 году
Новости Подмосковья
 
15:12 12.03.2026
Число офтальмологических операций в МО увеличилось на 20% в 2025 году
В прошлом году в Московской области провели свыше 52 тысяч офтальмологических вмешательств, что на 10 тысяч больше показателя предыдущего года.
Число офтальмологических операций в МО увеличилось на 20% в 2025 году

Офтальмологическая операция в больнице №2 г. Белгорода
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В прошлом году в Московской области провели свыше 52 тысяч офтальмологических вмешательств, что на 10 тысяч больше показателя предыдущего года. Об этом сообщил 360.ru.
По данным регионального минздрава, рост операций обеспечил открытие новых специализированных отделений, внедрение современного оборудования и высокий профессионализм медицинских работников региона.
"Отмечу, что 95% вмешательств выполнены с использованием малоинвазивных технологий. Это позволило сократить период реабилитации и свести к минимуму риски осложнений. Наибольшее количество операций было связано с лечением катаракты", – отметил заместитель председателя правительства Подмосковья – глава регионального минздрава Максим Забелин.
Госпитализация пациентов осуществляется бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Записаться на прием можно дистанционно через портал госуслуг, с помощью звонка на горячую линию по номеру 112, терминалов самообслуживания в клиниках либо посредством чатов с медицинскими ботами в мессенджерах.
 
