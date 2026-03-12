Число офтальмологических операций в МО увеличилось на 20% в 2025 году

"Отмечу, что 95% вмешательств выполнены с использованием малоинвазивных технологий. Это позволило сократить период реабилитации и свести к минимуму риски осложнений. Наибольшее количество операций было связано с лечением катаракты", – отметил заместитель председателя правительства Подмосковья – глава регионального минздрава Максим Забелин.

Госпитализация пациентов осуществляется бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Записаться на прием можно дистанционно через портал госуслуг, с помощью звонка на горячую линию по номеру 112, терминалов самообслуживания в клиниках либо посредством чатов с медицинскими ботами в мессенджерах.