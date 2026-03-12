Рейтинг@Mail.ru
В Суздальской гимназии и Владимирской епархии раскрыли суть конфликта
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:59 12.03.2026 (обновлено: 15:04 12.03.2026)
В Суздальской гимназии и Владимирской епархии раскрыли суть конфликта
В Суздальской гимназии и Владимирской епархии раскрыли суть конфликта
В Суздальской гимназии и Владимирской епархии раскрыли суть конфликта
Суздальская православная гимназия им. А. Суворова объявила сбор средств на новое здание на фоне требования Владимирской епархии освободить нынешнее, сообщила... РИА Новости, 12.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155720/83/1557208360_149:0:3315:1781_1920x0_80_0_0_a3d3462a4a8ed220e8caf1051b5b280a.jpg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155720/83/1557208360_545:0:2920:1781_1920x0_80_0_0_c26c6ec07e82e1f075903d1001beb5c4.jpg
русская православная церковь, суздаль
Русская православная церковь, Суздаль, Религия

В Суздальской гимназии и Владимирской епархии раскрыли суть конфликта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСуздальский кремль и жилые дома города
Суздальский кремль и жилые дома города - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 марта - РИА Новости. Суздальская православная гимназия им. А. Суворова объявила сбор средств на новое здание на фоне требования Владимирской епархии освободить нынешнее, сообщила РИА Новости директор гимназии Нина Аникина.
"Суздальская православная гимназия имени А. Суворова обращается к благотворителям и неравнодушным людям с просьбой выделить средства на новое здание: нынешнее через суд требует освободить Владимиро-Суздальская епархия – изначально наш соучредитель. Родители детей и коллектив гимназии против. Мы оспариваем в кассации решение суда о нашем выселении. Но, вероятно, нам придется переехать", - сказала Аникина.
Директор отметила, что областное Министерство образования в конце февраля приостановило для гимназии действие лицензии на образовательную деятельность, что, по ее словам, "также будет оспорено". Она добавила, что епархия зарегистрировала гимназию с таким же названием и предлагает родителям перевести детей туда.
"Нам крайне важно получить другое помещение и оборудовать его, чтобы дети могли и далее учиться там, где хотят. У нас классическое образование, есть кадетские классы, мы работаем с начала 2000-х годов и получаем самые хорошие отзывы от выпускников и родителей", - заключила Аникина.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Владимирcкой епархии, ранее гимназия "перестала выполнять благословения правящего архиерея".
"Самым простым решением могла бы стать смена директора гимназии на лицо со стороны епархии. Вторым вариантом остается освобождение здания, принадлежащего Владимирской епархии, и предоставление возможности продолжить учебный процесс новому юридическому лицу "Суздальская православная гимназия Александра Васильевича Суворова", которое готово принять в свой штат весь коллектив гимназии и зачислить учеников", - сказал представитель епархии. Другие православные гимназии епархии, добавил собеседник агентства, также готовы принять учащихся и педагогов.
РелигияРусская православная церковьСуздаль
 
 
