В Суздальской гимназии и Владимирской епархии раскрыли суть конфликта

МОСКВА, 12 марта - РИА Новости. Суздальская православная гимназия им. А. Суворова объявила сбор средств на новое здание на фоне требования Владимирской епархии освободить нынешнее, сообщила РИА Новости директор гимназии Нина Аникина.

"Суздальская православная гимназия имени А. Суворова обращается к благотворителям и неравнодушным людям с просьбой выделить средства на новое здание: нынешнее через суд требует освободить Владимиро-Суздальская епархия – изначально наш соучредитель. Родители детей и коллектив гимназии против. Мы оспариваем в кассации решение суда о нашем выселении. Но, вероятно, нам придется переехать", - сказала Аникина.

Директор отметила, что областное Министерство образования в конце февраля приостановило для гимназии действие лицензии на образовательную деятельность, что, по ее словам, "также будет оспорено". Она добавила, что епархия зарегистрировала гимназию с таким же названием и предлагает родителям перевести детей туда.

"Нам крайне важно получить другое помещение и оборудовать его, чтобы дети могли и далее учиться там, где хотят. У нас классическое образование, есть кадетские классы, мы работаем с начала 2000-х годов и получаем самые хорошие отзывы от выпускников и родителей", - заключила Аникина.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Владимирcкой епархии, ранее гимназия "перестала выполнять благословения правящего архиерея".