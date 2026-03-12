https://ria.ru/20260312/gazprom-2080197717.html
Газпром заявил об отражении новых атак на станции "Русская" и "Береговая"
Средства воздушного нападения утром 12 марта снова атаковали компрессорные станции "Русская" и "Береговая" "Газпрома", обеспечивающие экспорт газа по... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:47:00+03:00
