Рейтинг@Mail.ru
Газпром заявил об отражении новых атак на станции "Русская" и "Береговая" - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 12.03.2026 (обновлено: 13:01 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/gazprom-2080197717.html
Газпром заявил об отражении новых атак на станции "Русская" и "Береговая"
Газпром заявил об отражении новых атак на станции "Русская" и "Береговая" - РИА Новости, 12.03.2026
Газпром заявил об отражении новых атак на станции "Русская" и "Береговая"
Средства воздушного нападения утром 12 марта снова атаковали компрессорные станции "Русская" и "Береговая" "Газпрома", обеспечивающие экспорт газа по... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:47:00+03:00
2026-03-12T13:01:00+03:00
газпром
голубой поток
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493429_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_08322e3067c929164812ecb714fabe66.jpg
https://ria.ru/20260311/russkaya-2080027375.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493429_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e759843eb21edf336563ffa1e0061f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
газпром, голубой поток, турецкий поток
Газпром, Голубой поток, Турецкий поток
Газпром заявил об отражении новых атак на станции "Русская" и "Береговая"

Газпром: новые атаки на компрессорные станции "Русская" и "Береговая" отразили

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае
Запорный кран на компрессорной станции Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Запорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средства воздушного нападения утром 12 марта снова атаковали компрессорные станции "Русская" и "Береговая" "Газпрома", обеспечивающие экспорт газа по газопроводам Турецкий и Голубой поток, все атаки были отражены, сообщил "Газпром".
"Сегодня, 12 марта 2026 года, рано утром средствами воздушного нападения снова были атакованы компрессорные станции "Русская" и "Береговая" – критически важная энергетическая инфраструктура, обеспечивающая надежность экспортных поставок газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Все атаки отражены", - сообщил "Газпром".
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Минобороны рассказало, сколько БПЛА сбили возле КС "Русская"
11 марта, 17:33
 
ГазпромГолубой потокТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала