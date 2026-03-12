Газпром заявил об отражении новых атак на станции "Русская" и "Береговая"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средства воздушного нападения утром 12 марта снова атаковали компрессорные станции "Русская" и "Береговая" "Газпрома", обеспечивающие экспорт газа по газопроводам Турецкий и Голубой поток, все атаки были отражены, сообщил "Газпром".