https://ria.ru/20260312/galuzin-2080228958.html
Замглавы МИД обсудил с послом Словакии украинский кризис
Замглавы МИД обсудил с послом Словакии украинский кризис - РИА Новости, 12.03.2026
Замглавы МИД обсудил с послом Словакии украинский кризис
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил с послом Словакии в Москве Петером Припутеным украинский кризис, подходы России к его урегулированию, заявили в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:25:00+03:00
2026-03-12T14:25:00+03:00
2026-03-12T14:25:00+03:00
россия
словакия
москва
михаил галузин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919055723_253:111:2816:1553_1920x0_80_0_0_870dc1129d35843fd09b731de8b729e0.jpg
https://ria.ru/20260312/rossija-2080201383.html
россия
словакия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919055723_268:122:2719:1960_1920x0_80_0_0_c51861a0a03b4669d9d56a1ce8964bb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, словакия, москва, михаил галузин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
Россия, Словакия, Москва, Михаил Галузин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
Замглавы МИД обсудил с послом Словакии украинский кризис
Галузин обсудил с послом Словакии Припутеным украинский кризис