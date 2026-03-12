Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД обсудил с послом Словакии украинский кризис - РИА Новости, 12.03.2026
14:25 12.03.2026
Замглавы МИД обсудил с послом Словакии украинский кризис
Замглавы МИД обсудил с послом Словакии украинский кризис - РИА Новости, 12.03.2026
Замглавы МИД обсудил с послом Словакии украинский кризис
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил с послом Словакии в Москве Петером Припутеным украинский кризис, подходы России к его урегулированию, заявили в... РИА Новости, 12.03.2026
россия, словакия, москва, михаил галузин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
Россия, Словакия, Москва, Михаил Галузин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
Замглавы МИД обсудил с послом Словакии украинский кризис

Галузин обсудил с послом Словакии Припутеным украинский кризис

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил с послом Словакии в Москве Петером Припутеным украинский кризис, подходы России к его урегулированию, заявили в российском дипведомстве.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса. Главе дипмиссии были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин", - говорится в сообщении на сайте министерства.
"Акцентированы деструктивные шаги киевского режима и ряда европейских стран, нацеленные на препятствование урегулированию и вооруженную эскалацию. Подтверждён настрой на развитие конструктивного двустороннего диалога между Россией и Словакией", - добавили там.
РоссияСловакияМоскваМихаил ГалузинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
