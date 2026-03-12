https://ria.ru/20260312/frantsiya-2080225724.html
Франция заявила, что не будет помогать в наступательных действиях в Иране
Франция не будет оказывать помощь наступательным действиям в Иране, потому что Париж не санкционировал этот конфликт, заявила министр-делегат при французском... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
иран
франция
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
франция
израиль
Франция заявила, что не будет помогать в наступательных действиях в Иране
