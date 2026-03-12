Рейтинг@Mail.ru
Франция заявила, что не будет помогать в наступательных действиях в Иране - РИА Новости, 12.03.2026
14:16 12.03.2026
Франция заявила, что не будет помогать в наступательных действиях в Иране
Франция заявила, что не будет помогать в наступательных действиях в Иране - РИА Новости, 12.03.2026
Франция заявила, что не будет помогать в наступательных действиях в Иране
Франция не будет оказывать помощь наступательным действиям в Иране, потому что Париж не санкционировал этот конфликт, заявила министр-делегат при французском... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:16:00+03:00
2026-03-12T14:16:00+03:00
в мире
иран
франция
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
франция
израиль
в мире, иран, франция, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Франция, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Франция заявила, что не будет помогать в наступательных действиях в Иране

Рюфо: Франция не будет помогать в наступательных действиях в Иране

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобиль посла Франции в России у здания МИД РФ
Автомобиль посла Франции в России у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобиль посла Франции в России у здания МИД РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Франция не будет оказывать помощь наступательным действиям в Иране, потому что Париж не санкционировал этот конфликт, заявила министр-делегат при французском минобороны Алис Рюфо.
"Но израильтяне и американцы с нами не консультировались и не объясняли нам своих целей... Мы не будем оказывать помощь наступательным действиям, потому что мы не выбирали и не санкционировали эту войну... Мы не относимся благоприятно к военным операциям, которые дестабилизируют регион, как мы видим сегодня", - заявила она в интервью испанской газете Pais.
Рюфо также отметила, что Франция не хочет, чтобы Израиль проводил крупномасштабную наземную операцию в Ливане.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В минобороны Франции считают, что "глава Гренландии" еще не закончена
В миреИранФранцияИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
